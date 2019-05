Anthía Espiñeira: "Necesito un cambio en mi vida"

Anthía Espiñeira (Vigo, 1996) ha cerrado una etapa en su vida y se dispone a iniciar otra con el reto de "recuperar la ilusión perdida". A principios del mes de abril el Mecalia Guardés anunciaba la baja de la jugadora por tiempo indefinido por "motivos personales" y tras unos meses muy duros ahora decide poner punto y final a su trayectoria en un club que fue su "segundo hogar". Espiñeira seguirá jugando al balonmano y en los próximos días anunciará dónde.

- Estos días anunciaba en sus redes sociales que su etapa en el Mecalia Guardés ha llegado a su fin.

- Así es. Al final, después de cinco grandes años creo que ha llegado el momento de cambiar.

- Causó baja en el club antes de que finalizara la temporada.

- Tuve un problema personal que me ha llevado a tomar la decisión de tener que venirme para casa para estar con mi familia. Ha habido muchos rumores de que me he ido porque no tenía buena relación con el club, o con mis compañeras. Se han dicho muchas cosas, pero la gente que me conoce sabe que yo nunca dejaría un club si no fuera por un motivo grave. Por suerte he tenido el apoyo del club, sobre todo del presidente, José Manuel Silva, que aparte de ayudarme y apoyarme como jugadora también lo ha hecho como persona y creo que ha sido alguien determinante en esta recuperación.

- ¿Y ya está bien, o mejor al menos?

- Estoy en proceso, pero mucho mejor. Estos meses han sido bastante duros porque pasan cosas en la vida con las que no contamos y ahora, poco a poco, la herida va cicatrizando y como que se está encauzando el camino. Ahí vamos.

- ¿Son los motivos personales que motivaron su baja los que le llevan a cerrar esta etapa en el Guardés?

- Sí. El motivo personal por el que tuve que dejarlo en abril es el que me ha llevado a tomar esta decisión y la de qué haré en el futuro.

- ¿Seguirá jugando al balonmano?

- Voy a seguir jugando. Lo he hablado con mis padres, que saben lo difícil que ha sido llegar a jugar en alta competición, y por un mal año no me gustaría dejarlo todo. Quería darme otra oportunidad y si lo voy a dejar, al menos que no sea por este problema, sino por otra cosa. Yo creo que va a ser lo mejor, seguir un año más y espero recuperar la ilusión que poco a poco he ido perdiendo.

- ¿Ya tiene claro dónde va a jugar o baraja opciones?

- Sí, ya lo tengo claro, pero lo diré en unos días. Ahora no puedo decirlo.

- ¿Luchará por ser la Anthía Espiñeira de siempre, la que llegó incluso a la selección española?

- A raiz del problema personal que tuve prioricé otras cosas. El balonmano quedó en un segundo plano cuando en un principio era mi prioridad y al final te das cuenta de que, en realidad, mi familia es más importante.

- ¿Le preocupaba qué pudiera pensar la gente?

- Le estoy muy agradecida a la gente. Cuando publiqué que me iba en mis redes sociales recibí muchos comentarios bonitos y una parte de mí siempre estará con ellos.

- ¿Y cuando cogió la baja?

- Se ha especulado mucho. Me llegaron comentarios de que era porque tenía mala relación con algunas de mis compañeras, cuando no es verdad, o que me llevaba mal con el presidente; incluso de que llevaba muy mal la competencia. Que hablen de mi trabajo no me importa, pero que hablen sin saber sí que me molestó un poco, la verdad. Ahora mismo no quiero hablar del problema personal que tengo fuera porque aún no ha pasado, pero el día que pase todo comentaré cuál es la situación y la gente me entenderá, o no. Lo importante es que la gente cercana a mí me entienda y ya está. Por suerte me quedo con lo positivo, con los comentarios de apoyo que me desean suerte en el futuro. Una de las cosas que dije es que el Guardés era como mi segunda casa y lo reitero. La gente me dice que ojalá que esto no sea un adiós, que sea un hasta luego. En un futuro no se sabe, pero que te digan indica que algo habré hecho bien. Me voy tranquila porque creo que he dado todo lo que podía dar por el club durante cinco años. Han sido unos años increíbles, pero a veces un cambio no viene mal.

- ¿Ha hecho balance de lo que han sido estos años en A Guarda?

- Llegué siendo una niña, con 17 años, a un club a donde llegué para jugar al balonmano por diversión. Nunca pensé que pudiera llegar a donde estoy a día de hoy y al final me llevo un montón de vivencias. Conseguimos ganar hasta una liga, algo que era casi improbable. Me llevo un montón de amigas y me quedo con la afición, con cada momento, con cada pabellón lleno con la gente gritando. Son un montón de recuerdos y de emociones como la remontada de la Copa... Son tantos momentos que no podría quedarme con uno solo.

- Cinco años en los que el Guardés se ha ido superando año a año. ¿Hace eso más difícil la despedida?

- Sí. Jugamos también una previa de Champions, que yo en mi vida pensé que la iba a jugar. Jugamos en Europa y cada año hemos ido sumando, consiguiendo de una forma u otra diferentes cosas. Ha sido una gran etapa.

- ¿Con ganas de afrontar lo que venga para el futuro?

- Quiero cogerlo con ganas e ilusión. Lo que pretendo, más que nada, es pasarlo bien y divertirme en la cancha. A veces nos olvidamos de eso. Queremos llegar a lo más alto y por el camino nos olvidamos de que somos personas que también tenemos que disfrutar de lo que hacemos. Nos metemos tanta presión nosotras mismas que te olvidas de pequeños detalles que en el día a día son importantes.

- ¿Llegó a perder por completo la ilusión?

- Del todo no. Siempre me quedará la duda de qué habría pasado ni no hubiera tenido este problema que me impidió continuar. No lo sé. Al final el balonmano siempre ha sido una vía de escape para mí, pero este año no ha podido serlo.

- ¿Le costó tomar la decisión de parar?

- Mucho. Yo no estaba muy bien anímicamente y al final pasó la situación que tuve fuera y pasaron un par de semanas hasta que tomé la decisión, pero o la tomaba o a día de hoy no estaría como estoy. Si no hubiese tomado esa decisión ahora mismo no sería yo, no estaría como estoy.

- Y el club la comprendió.

- Totalmente. José Manuel Silva fue una de las personas que desde que cogí la baja estuvo semana tras semana pendiente de mí.

- ¿Y entendió el presidente que quisiera irse de forma definitiva?

- Él quería que siguiera. Yo le tengo mucho cariño y sé que le gustaría que estuviera con él en su última etapa en el club, pero yo necesitaba un cambio en mi vida y creo que es la decisión más acertada ahora mismo.