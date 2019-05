Ainhoa Lameiro inicia su concurso en Pau

Ainhoa Lameiro iniciará a primera hora de la mañana el Campeonato de Europa de Slalom en Pau (Francia). La canoista de Salvaterra de Miño se encuentra ante una oportunidad única. Será su debut en una competición de estas características. También lo fue para Daniel Pérez Cortegoso, que luchó en la fase de clasificación sin poder lograrla. Pero le quedó la experiencia vivida.

El Campeonato de Europa es un paso más en el crecimiento de Ainhoa Lameiro, que tendrá su primer examen en la ronda previa de C-1. Lograr estar entre las quince primeras es el objetivo. En caso de no conquistarlo, todavía le puede quedar la respeca para entrar en las semifinales. Sabe que la competición será exigente y dura. Pero la componente del Penedo Te Importa ha trabajado duro en la actual temporada.

Por su parte, Daniel Pérez Cortegoso, del mismo club, no tuvo suerte en el C-1. Lo intentó, arriesgó y fue valiente, pero no pudo con los mejores de esta especialidad. Era su primera presencia en el Campeonato de Europa. En esta cita la protagonista española fue Maialen Chourraut que logró de forma cómoda la clasificación para las semifinales, a pesar de que fue penalizada con dos segundos. La vigente campeona olímpica no arriesgó en exceso en K-1. El otro clasificado del equipo español fue Ander Elosegui, en C-1.