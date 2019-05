Nadal, intratable para Maden pese a algunos errores

Rafael Nadal, número 2 del mundo, mantiene su paso firme en Roland Garros, donde se clasificó para la tercera ronda al derrotar al alemán Yannick Maden, 114 del mundo, de 29 años y procedente de la fase previa, por 6-1, 6-2 y 6-4 en dos horas y nueve minutos. Nadal se medirá por un puesto en octavos de final contra el belga David Goffin, favorito 27, verdugo del serbio Miomir Kecmanovic por 6-2, 6-4 y 6-3.

Nadal restó importancia a las errores que cometió en el tercer set. "No me cabreo por estas cosas porque uno pierde tiempo cabreándose, los puntos que pierdes por jugar mal ya los has perdido, no pierdas más por cabrearte", afirmó. "He cometido unos cuantos errores, pero con esa ventaja puede ocurrir. A partir de ahora no puede ocurrir".

Garbiñe Muguruza y Carla Suárez también se clasificaron con autoridad para la tercera ronda de Roland Garros después de ganar a la sueca Johanna Larsson por 6-4, 6-1 y a la estadounidense Shelby Rogers (6-4, 6-7, 6-3), mientras que la castellonense Sara Sorribes se despidió ante la estadounidense Sloane Stephens (6-1, 7-6).