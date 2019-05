Pontevedra B y Pontellas juegan hoy la final en A Lomba

La Copa Deputación decidirá los dos próximos miércoles, este con la final masculina y el siguiente con la femenina, los campeones 2019 de un torneo que ha reunido durante tres meses a 128 equipos de la provincia, desde Tercera División a 3ª Autonómica en categoría masculina y desde 2ª División a 2ª Autonómica en la femenina.



A Lomba, en Vilagarcía (21:00 horas) recibe la final masculina ente el Pontevedra B (1ª Autonómica) y el C.D. Pontellas (Preferente Sur) en la final más abierta de los últimos años. Además, será un aliciente extra para dos equipos de éxito esta campaña: el filial granate acaba de conseguir el ascenso a Preferente Sur como subcampeón liguero y el conjunto porriñés ha hecho lo propio subiendo a Tercera División, por vez primera en su historia, como campeón del grupo sur.



Sergio Moreira, en su primera temporada al frente del equipo, por parte del club capitalino, y José Luis Curiel en el equipo azulgrana han sido los técnicos del ascenso y ambos valoran el evento impulsa y patrocina la administración provincial que preside Carmela Silva.



"La disputé con el Atios ante el Unión Grove y la perdí; en aquel momento no estaba del todo valorada como lo está ahora",

recuerda Curiel (2012, 1-1 ante el Grove y derrota en los penaltis), que estos años ha sido eliminado por el Choco (2016), luego campeón,

y el Sporting Guardés. A ambos les ha devuelto ahora la revancha deportiva: al Guardés lo batió 2-5 en A Sangriña en cuartos, para meterse en las semifinales (la final sur) y al equipo redondelano lo tumbó 2-0 para acceder a esta final. Y el Choco llevaba cuatro años ganando el torneo (de 2015 a 2018) y 29 partidos coperos sin perder.



Pero la Copa Deputación de este año, que una vez más se disputa en campo de hierba natural, se ha convertido en un torneo de máxima igualdad y abonado a las sorpresas. "Las finales hay que jugarlas, es una experiencia y queremos hacer un papel digno", indica Moreira, entrenador del B del Pontevedra.



Ambos equipos llegan al partido que determina el título al completo; los granates darán entrada en la convocatoria a dos juveniles, Garrido y Manu Otero, y quieren despedir la temporada con una alegría más. "Nos queda la espinita de no haber sido campeones al haber perdido en Pasarón ante el Portonovo, pero la temporada ha sido muy buena", reconoce el técnico pontevedrés.





Curiel tiene algún jugador con molestias, pero todos estarán disponibles. El fin de semana dio descanso a varios jugadores pensando en la Copa y en que el fin de semana jugarán en Santa Isabel por ser el mejor equipo de toda la Preferente gallega. La trayectoria copera de ambos onces ha sido brillante. El Pontevedra B, que actuará como conjunto local, se deshizo del Noalla (0-6), Beluso (2-1), San Martín (4-3), Moraña (1-5), Alondras (1-1 y 5-4 en los penaltis) y Marcón Atlético (1-0). Es decir, en La Junquera dejó en la cuneta a equipos de Preferente Sur (Beluso yMarcón At.). El Pontellas, que también supo sufrir en los penaltis (primera eliminatoria, 2-2 en As Baloutas contra el Mos y 1-3 desde los once metros), derrotó claramente al Choco (2-0, goles de Javier Alonso y Alberto Barreiro) en San Campio 2."Llegar a la final ha sido una sorpresa que no entraba en nuestros planes, pero ahora hay que disfrutarla", dice Sergio Moreira. "La Copa te mantiene el nivel competitivo y manejas a gente entre domingo y miércoles y siempre le digo a mis jugadores que, ya que estamos vamos a ganar. Es muy atractiva".Por categoría en la que juega, el Pontellas es favorito sobre el papel al estar una por encima de su adversario. "No me dicen nada las categorías porque la Copa da lugar a muchos resultados sorpresa y la plantilla del Pontevedra B es una quinta que lleva tiempo dando que hablar", resume Curiel.