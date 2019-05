Paco Zas, nuevo presidente del Deportivo

Paco Zas ha sido elegido nuevo presidente del Deportivo en sustitución de Tino Fernández, que dirigió el club desde enero de 2014. El ganador tuvo el respaldo de 33.859 acciones de las 63.630 que llevaron los accionistas a la junta y 4.897 votos negativos.

Fueron cinco los candidatos que se presentaron a suceder a Tino Fernández ya que, además de los cuatro que ya se habían postulado (Jesús Martínez Loira, Paco Zas, Manuel López Cascallar y Fernando Vidal), hubo un quinto que confirmó su concurrencia a las elecciones en las horas previas a la Asamblea, Miguel Chouza. La junta de accionistas quedó constituida pasadas las ocho de la tarde, con más de una hora de retraso respecto a la convocatoria. Estuvieron presentes 417 accionistas (el club tiene 25.333) que representaban al 37,16 por cien del capital social.

A la segunda fue la vencida para Paco Zas, exjugador del Deportivo y vinculado a una constructora, que apostará por una línea continuista en la sucesión de Tino Fernández. A sus 57 años, el director general de la empresa Coinasa, accede a una presidencia que ya había buscado cuando tenía 52.

Tras iniciar el camino para sustituir a Lendoiro, renunció a presentarse a las elecciones que se celebraron en enero de 2014, en las que Fernández se hizo con el poder. Ha mantenido un discurso prudente y ha dejado claro desde su presentación que no era partidario de una revolución en el club. En el consejo le acompañarán Juanma Sánchez-Padrós, abogado; Jorge Borrajo, auditor de cuentas y abogado; Alberto Méndez, vicepresidente del Victoria CF; Jesús Chapela, abogado; y Pablo Ruiz Cuadrado, economista.

Zas, que llegó a defender al primer equipo del Deportivo en un partido de Segunda en la temporada 1981/82, se ha convertido en el cuadragésimo segundo dirigente de la historia del club y ocupará por primera vez el sillón presidencial la próxima semana ante el Córdoba en la última jornada de Segunda.

Tino Fernández, que ha puesto fin a su etapa en el Deportivo, ha asegurado en el discurso de despedida que dio a los socios del club que a partir de ahora es "un aficionado más" y que no va a estar "a la sombra" a pesar de que es uno de sus principales accionistas.

El empresario, propietario de la consultora Altia, aseguró que su consejo no se va por "los resultados deportivos", aunque reconoció que "no son buenos", y "tampoco por la deuda", que hace cinco años, cuando llegó al Deportivo, "era más grande y con acreedores duros y que no estaban muy interesados por el fútbol", en alusión a la Agencia Tributaria. "En las primeras reuniones el Deportivo tuvo el mismo tratamiento que un preso de Guantánamo", añadió el exdirigente, que agradeció a la entidad financiera Abanca que fuera su "compañero de viaje" para reestructurar la deuda. El ya expresidente comentó que su consejo ha renunciado porque "en un puesto como este la ilusión tiene que ser máxima" y la suya no es "quizás del cien por cien".

Fernández recordó que cogió a un club que había entrado con su antecesor, Augusto César Lendoiro, en el "mayor concurso" del fútbol español "por mala gestión y la permisividad del mundo del fútbol y las administraciones públicas".

Fernández tuvo palabras de agradecimientos hacia los patrocinadores, como Estrella Galicia, a su familia y amigos, que aguantaron "amenazas", y también al gobierno municipal de A Coruña en los últimos cuatro años, con Xulio Ferreiro a la cabeza, al anterior alcalde Carlos Negreira y al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. A los dos últimos les agradeció que hubieran intervenido para modificar una ley que iba a obligar al Deportivo a pagar en un solo plazo 10,2 millones de euros del impuesto de sociedades por los beneficios declarados al salir del concurso de acreedores.

Fernández dejó las cuentas cerradas a 30 de abril con una deuda de 82 millones (llegó con cerca de 160 sin contar la quita del concurso). El expresidente fue ovacionado por la mayor parte de los 417 socios que se dieron cita en la asamblea que se ha celebrado en Palexco, donde también escuchó los abucheos de un grupo minoritario de accionistas.