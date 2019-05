Jorge Prado: "Es un orgullo cuando me citan como 'el piloto gallego'"

El campeón mundial de motocross en categoría MX2, Jorge Prado (Lugo, 2001), volvió a su ciudad natal para presentar su primer acuerdo de colaboración con una marca gallega: Torre de Núñez. "Es un orgullo para mí cada vez que en las pruebas del campeonato del mundo me citan como el piloto lucense o como el piloto gallego. Es una suerte poder llevar el nombre de Lugo y de Galicia por el mundo. Ahora también llevaré el de Torre de Núñez", comentó al llegar a Lugo.

Jorge Prado, de 18 años, se proclamó el año pasado campeón del mundo de MX2. El piloto gallego se convertía en el primer español en alcanzar el título.

Disputaba el campeonato de MX2 tras haber sido en 2015 campeón de Europa. Prado, que en la actual edición del campeonato del mundo es líder, seguía así dando pasos en una prodigiosa carrera deportiva que tuvo un momento clave en el año 2011 cuando él y toda su familia se trasladaron a Bélgica para que pudiese progresar como piloto.

La empresa lucense Torre de Núñez se convierte en la primera marca gallega que apuesta por el piloto. El director general de la empresa, José Manuel Núñez, explicó que "Jorge Prado encarna unos valores muy interesantes en general, como el esfuerzo o la pasión por mejorar continuamente. Desde Lugo ha logrado alcanzar grandes metas. Es una satisfacción poder apoyar a alguien así, máxime cuando esos valores que le hacen crecer como deportista tienen mucho que ver con nosotros".

Jorge Prado llegó a Lugo tras vencer en la prueba francesa del Campeonato Mundial de MX2 y pocos días antes de desplazarse a Rusia con el objetivo de continuar consolidando su liderazgo en la clasificación. "Me apasiona lo que hago, y eso es la clave de todo, el secreto. No hay nada que me guste más que entrenar o que competir", explicó Jorge Prado al llegar a las instalaciones de Torre de Núñez.