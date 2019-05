El Velle sella la salvación con un gol de penalti en el 98

Un guión de película con final feliz en Velle. En el minuto 98, y de penalti, encontraron la salvación los ourensanos. Una tarde que no pudo empezar peor, con gol del Marcón Atlético en Atios y del Mondariz en su propio partido, se giró violentamente para terminar con una fiesta. Porque el Velle remontó y al Marcón le empataron, primero, y le derrotaron después. A los de Rivo le bastaba con que no ganasen, pero necesitaban hacerlo ellos. Y en el minuto 97 no lo estaban haciendo. Hasta que llegó un penalti en el 98 que Ocampo transformó para resolver el partido y lograr la salvación.