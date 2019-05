El Gran Peña no puede con el Umia

Partido vital para el Gran Peña, jugando ante uno de los favoritos al ascenso. El Umia salió mejor al campo y se adelantó con dos tantos casi consecutivos, mediada la primera mitad. El primero, obra de Agustín, de tiro raso, dejó tocado al Gran Peña, que encajó el segundo con un buen tiro desde fuera del área de Bugallo. El Umia estaba cómodo y se notaba en el campo. Reaccionó el equipo de Freire tras el descanso, convencido de ir a por el empate. Recortó distancias muy pronto, con un tanto de Fondo, aprovechando un balón muerto en el área. Los vigueses dominaron intensamente en la segunda mitad, en busca del segundo tanto, que no llegaría. Pudo llegar la sentencia del Umia, en un contraataque que no supo definir. El autor del gol vigués, Fondo, tuvo la mejor ocasión para conseguir un mejor resultado, pero el balón no entró. El partido de vuelta tendrá lugar en el Municipal de Barrantes la próxima semana, en una auténtica final para el Gran Peña.