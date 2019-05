"En nuestro campo será otro partido distinto"

Visiblemente enfadado con el Alondras y con el arbitraje se mostró José Antonio Robaina, técnico del Mensajero. El preparador comentó la acción más polémica del encuentro quejándose de que "nuestro jugador estaba en el suelo y no tiraron el balón, pero son circunstancias del fútbol y hay equipos que se comportan así". Tampoco la actuación del colegiado gustó al entrenador canario, que señaló que "a Víctor le han hecho 40 faltas y no ha pitado ni una. No ha influido en el resultado, pero sí es cierto que los va metiendo en el partido".

Eso sí, reconoció que su equipo no hizo el partido deseado. "No estuvimos bien, no podemos esconder la realidad, ni con balón ni sin balón", manifestó, antes de añadir que "también es cierto que ellos apenas han tenido una ocasión, la parada de Kilian". Sus esperanzas se centran ahora en el encuentro de vuelta, en el que recuperará a uno de sus dos delanteros goleadores, Yeray, ausente ayer por cuestiones laborales. "Allí en nuestro campo será otro partido", promete.