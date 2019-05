estela doiro "Ojalá que algún día pueda regresar al Guardés, a mi casa"

Estela Dorio (A Guarda, 1990) quiere salir de su zona de confort y añadir nuevas experiencias a su trayectoria deportiva. Deja el club donde se formó y al que regresó en 2013 tras su paso por el Bm. Porriño. Se convirtió en capitana y en uno de los estandartes del equipo de su casa, pero ahora desea explorar nuevos horizontes, crecer en lo deportivo y en lo personal después de haber conseguido su sueño de ganar un título de liga con el Mecalia.

-Le queda muy poco como capitana del Mecalia, un último partido.

-Es un poco rara la sensación porque todavía no soy del todo consciente de que es el último partido y de que se acaba y a la temporada. Cuando me paro a pensarlo fríamente tengo una sensación extraña, no sé cómo definirlo.

-Un día de despedidas en el que, además, el equipo se juega mucho ante el Elche Mustang.

-Es un partido muy importante. Va a tener un poco de todo porque será un día de despedidas, o de hasta luegos, y porque nos jugamos una tercera plaza que es muy importante para el club para poder lograr la clasificación europea, que es el objetivo que tenemos. Sería precioso acabar la temporada despidiéndonos en casa con una victoria ante nuestra afición que nos dé esa tercera plaza. Sería perfecto despedirse así.

-¿Está preparada para dejar su hogar?

-Ahora mismo toca cerrar esta etapa porque me apetecía vivir una nueva experiencia, salir de mi zona de confort y seguir creciendo tanto a nivel personal como deportivo y creo que era ahora el momento de hacer este cambio, de probar algo nuevo. Por ahora se cierra esta etapa y quién sabe si en el futuro pueda volver a casa. Nunca se sabe y no cierro esa posibilidad para nada.

-Entonces, ¿no es un adiós definitivo?

-Esta es mi casa, es el equipo donde empecé, el que llevo conmigo y, por supuesto, que va a estar presente allí donde esté. Ahora, desde Málaga seguiré al Guardés como aficionada del club y le tendré un cariño siempre especial. La vida da muchas vueltas, nunca se sabe si podré venir o no, pero mi intención es esa y ojalá que pueda volver a casa en un futuro. Este es mi hogar y aquí estoy muy bien.

-¿Siente que aquí queda esa puerta abierta para un regreso?

-Aquí la gente me está dando mucho apoyo. Mucha gente lo entiende, aunque igual otra no comparta la decisión, pero cada uno es libre de opinar o pensar lo que quiera. Siento mucho cariño por parte de la gente y eso es lo que me llevo y estoy muy agradecida por todos los mensajes de ánimo que me llegan para seguir con esta decisión y afrontar lo que venga de la mejor manera. Una parte de mí seguirá aquí. Seguiré pendiente del club, de los resultados que tengan. Soy una aficionada más, una guardesa más y el cariño que le tengo a este club es inmenso y le deseo de corazón todo lo que le pueda pasar.

-¿Qué recuerdo guarda de forma especial de estos años?

-Me llevo muchos momentos, muchos recuerdos, sobre todo del año que ganamos la Liga, que es un sueño que tenía desde pequeña y que he podido cumplir. Poder representar y ser la capitana del equipo de mi casa...; son muchas vivencias y emociones y el Guardés es una parte de mí. Hay tantos recuerdos bonitos que es difícil quedarse con uno solo. Me llevo, sobre todo, el cariño de la gente.

-¿Le ha quedado algún sueño por cumplir?

-Con el Guardés he cumplido el mayor de los sueños, un sueño que era impensable, que es ganar un título de Liga; poder llevar al Guardés por Europa era otro sueño y la verdad es que aquí todo lo que he hecho ha sido increíble y creo que más no puedo pedir.

-Aquí era la capitana, un referente para el equipo y la afición. Ahora toca empezar de cero.

-Aquí más o menos he conseguido todo lo que podía conseguir. Estaba en una zona de confort. Estoy muy bien, a gusto y feliz aquí, pero igual era el momento de probar algo nuevo, de vivir una experiencia diferente, de probarme en otra situación. Es un reto para mí salir de aquí y vivir otras cosas diferentes, con gente nueva y conocer una forma distinta de juego. Va a ser todo nuevo y va a ser una manera de crecer y de verme a mí misma en otra situación y es algo que va a ser bueno para mí.

-¿Qué llegó antes, la oferta del Málaga o su decisión de irse este año?

-Llevo unos años con ofertas y me había planteado ya otras veces salir, pero me tiró mucho siempre estar en casa, con mi gente, el club. Al final siempre antepuse el Guardés a cualquier otra cosa y decidí quedarme y es algo de lo que no me arrepiento para nada. Este año cuando se me planteó salir barajé muchos factores, lo pensé mucho y al final tomé esta decisión. Me lo tomo como una nueva experiencia y un reto para mí que espero que salga bien.

-¿Era su única opción?

-No, tenía más, pero el proyecto que me plantearon en Málaga es muy atractivo y han mostrado un interés increíble, siempre pendientes de mí, y eso también es de valorar y por eso tomo también la decisión.

-En Málaga se encontrará también con Estela Carrera.

-Con Estela me llevo muy bien y tengo muy buena relación con ella y será un gran apoyo. Tener una persona con la que poder hablar y desahogarte es genial y eso me ha ayudado también un poco a la hora de tomar la decisión. Es genial seguir estando con ella en el equipo porque es una grandísima jugadora y también muy buena persona, así que es perfecto.

- ¿Piensa también en la selección?

- Ser o no convocada es algo que no solo depende de una misma, sino del momento, de que el seleccionador crea oportuno llamarte. Yo haré mi trabajo y me esforzaré al máximo para aportar lo mejor de mi al club, sobre todo para seguir creciendo a nivel deportivo y luego ya si la selección me llama estaré encantada de poder estar.

- ¿Ya ha pensado cómo será el día de jugar ante el Mecalia con otra camiseta?

- Se me hace complicado pensar en eso. Será un partido precioso, seguro y pisar la cancha de A Sangriña me removerá muchos sentimientos. Ahí seré jugadora del Málaga aunque tenga sentimientos encontrados.