El Celta quiere asegurarse a Olaza

Lucas Olaza es una de las piezas que el Celta quiere asegurarse para la temporada que viene. Además de contar con que la cesión del lateral zurdo uruguayo puede prolongarse hasta junio de 2020, el club vigués se muestra dispuesto a afrontar la adquisición del 70 por ciento de sus derechos federativos, que ahora mismo pertenecen a Boca Juniors, y que se elevan hasta los 5 millones de euros. Esa fue la cantidad que se incluyó en la opción de compra del contrato de cesión que firmaron en enero pasado el conjunto gallego y el argentino para que Olaza pudiese afrontar su segunda etapa como celeste, después de haber participado con el filial céltico en la temporada 2015-16.

A pesar de no haberse cerrado ningún acuerdo definitivo sobre Olaza, en Argentina ya dan por segura la continuidad del zaguero uruguayo en Vigo, donde se convirtió en una de las piezas fundamentales para que el equipo de Fran Escribá sellase la permanencia en las últimas jornadas de Liga. El técnico valenciano, que acaba de firmar la renovación con el club de Balaídos, quiere contar con Olaza para la temporada que viene. Y desde A Sede esperan cumplir el deseo del preparador valenciano.

Desde Argentina se muestran convencidos de que Olaza continuará en Vigo. Su cesión se extiende hasta el final de la próxima temporada aunque en cualquier momento el club vigués puede hacer efectiva la opción de compra de cinco millones. También Boca Juniors tiene la posibilidad de reclamar al futbolista aunque para hacerlo tendría que indemnizar al Celta con una cantidad que no se ha precisado.

La situación deportiva de Boca invita a pensar que desde La Bombonera no realizarán ningún movimiento para recuperar al lateral izquierdo uruguayo. El equipo argentino tiene bien cubierto ese puesto en la plantilla con Frank Fabra y se considera "improbable" que pueda producirse la marcha del zaguero colombiano. Aunque el club argentino perdiese a Fabra, desde el país suramericano dan por hecho que el Celta ejercerá la opción de compra de Olaza y la situación económica de Boca Junior siempre agradece esa inyecciones de dinero y más por un futbolista que ahora mismo no es prioritario para ellos.

Este escenario coincide con el que imagina el Celta para seguir contando con el joven uruguayo, que desde su estreno con la celeste ante el Villarreal fue mejorando sus prestaciones tanto defensivas como ofensivas. Debutó con una asistencia de gol a su compatriota Maxi Gómez en el trascendental duelo frente al conjunto castellonense y cerró este breve paso por Balaídos con el pase de gol a Aspas para que el delantero moañés firmase un precioso tanto ante el Espanyol en los minutos de descuento, y que significó el empate a dos goles.

En A Sede manejan un informe con unos excelentes números del rendimiento de Olaza, con cuya presencia el Celta dejó de tener un problema en el costado izquierdo de su defensa. Su edad (en julio cumplirá 25 años) es otro factor que valoran en el equipo vigués. Convencidos de que el uruguayo jugará la próxima temporada en Balaídos -su cesión se extiende hasta junio de 2020-, los dirigentes célticos se toman con calma la operación para la adquisición de los derechos federativos del lateral zurdo.

Antes de marcharse de vacaciones, Olaza dejó un mensaje de agradecimiento por los meses vividos en Vigo, pero no se despidió de un equipo que ya le ha informado de que Fran Escribá quiere contar con él para la temporada que viene. Agradeció a sus compañeros y a la gente del club "el buen trato que he recibido". No se olvidó "de toda la afición por apoyarnos en momentos muy complicados. Todos juntos sacamos esto adelante, gracias". Así se despidió Olaza de su breve temporada en Vigo, a donde regresará en julio para iniciar la pretemporada con Escribá.