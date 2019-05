Isma Martínez no seguirá en el Novás

Isma Martínez no seguirá en el banquillo del Acanor Novás. El presidente de la entidad, Andrés Senra, y el técnico ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que han anunciado que el banquillo del club rosaleiro cambiará de dueño la próxima campaña.

Andrés Senra fue el primero en tomar la palabra para indicar, con gran pesar, que el entrenador no había aceptado la oferta de renovación que le habían presentado por "motivos personales". "Él es la persona idónea para este equipo", indicaba el dirigente. "Es un palo gordo que no siga con nosotros pero respetamos su decisión y le apoyamos en todo lo que haga en el futuro. Te mereces lo mejor", añadía.

Senra apuntó que el club ya trabaja en la búsqueda de un entrenador "para cubrir este gran vacío que nos deja Isma Martínez".

A continuación tomó la palabra un emocionado Ismael Martínez, que procedió a leer una carta de despedida que traía ya preparada. "Considero que estos dos años y medio han sido un regalo de un valor incalculable. Sé que soy yo el que más pierde en esta decisión", apunta, aunque añadiço que "aunque dolorosa, ha sido muy meditada y creo que acertada".

Así, indicó que "he vivido por y para este escudo estas casi tres temporadas". Las lágrimas entrecortaron en diferentes ocasiones su discurso. "He reído y he llorado, esta temporada demasiado, pero aquí ahora en esta despedida solo me acuerdo de los buenos momentos" y añadió que "el Novás, más que un club, es un sentimiento, una forma de vida".

Isma Martínez anunció que "me toca cerrar una etapa que es la más bonita e intensa de mi trayectoria profesional" y, muy emocionado, quiso agradecer a compañeros, amigos, a su cuerpo técnico y a sus jugadores (los de las tres temporadas) por su apoyo. También a la directiva: "Gracias por el apoyo y la paciencia, sobre todo en los momentos más duros"; a la base: "Sois el futuro"; y también a la afición, "el principal valor de este club porque nos habéis empujado a lograr lo imposible", subrayó con una mención especial a la Peña Os Jomas.

"Espero que este sea un hasta luego y no un adiós; un punto y aparte y no un punto final y que algún día nuestros caminos se vuelvan a econtrar", indica. "En algo tan pequeño como una lágrima cabe algo tan grande como un sentimiento, un sentimiento de club", concluyó.

Por otra parte, a la ya sabida baja de Iago Flores, se ha unido también la no continuidad de Carles Asensio (Sant Quirze, 1997). El jugador catalán, fichado la temporada pasada, fue una de las revelaciones de la temporada, sumando más de un centenar de goles y siendo clave en labores defensivas. Una semana antes de finalizar la liga anunciaba su intención de enrolarse en un proyecto ambicioso. El club le agradece "su compromiso" y desea "que esto sea un hasta luego".