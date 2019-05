Naiara Egozkue anuncia su retirada

La jugadora del Mecalia Guardés Naiara Egozkue ha comparecido hoy en rueda de prensa para anunciar su retirada como jugadora profesional. Acompañada por el presidente de conjunto de A Guarda, José Manuel Silva, la pamplonesa anunció que ha llegado el momento de decir adiós.



"El motivo de esta rueda de prensa no es otro que hacer oficial mi retirada como jugadora profesional", indicó la extremo izquierdo. "Es un momento duro para todo deportista, pero mi cuerpo lleva un tiempo pidiéndome descanso y creo que es el momento de cerrar esta etapa", dijo intentando contener las lágrimas de emoción.



Egozkue debutó como jugadora profesional en 2004 en la SD Itxako, equipo con el que ganó en 2009, 2010, 2011 y 2012 la Liga ABF, la Copa española en 2010, 2011 y 2012 y la Copa EHF de 2009. Además, fue finalista en 2008 en la Copa EHF y en 2011 de la Liga de Campeones de la EHF. A partir de la temporada 2012-13 fichó por el Bayer Leverkusen, debido a la crítica situación económica del Itxako y del balonmano español. Fue en el verano de 2014 cuando el Mecalia Guardés le ofreció la oportunidad de volver a jugar en España. En la entidad guardesa estaría hasta 2016 en su primera etapa. Tras una temporada en el Zuazo (2016-2017) al siguiente año pasado volvía a jugar a las órdenes de José Ignacio Prades.

También fue internacional con la selección española, con la que se logró la medalla de plata en el Europeo de Hungría y Croacia 2014.



"En primer lugar quiero darle las gracias a mi hermano, que fue el que me propuso jugar cuando tenía diez años y a quien tanto he admirado desde entonces", indicó. "Junto con mis padres, son mis tres grandes apoyos en esta andadura: vuestro apoyo incondicional tiene un valor incalculable", indicó la jugadora.





Además, precisó que "mis compañeras son mi otra gran familia", dijo relatando los clubes por los que ha pasado: Itxaco, Bayern, Mecalia y Zuazo, y también tuvo un recuerdo para sus compañeras de selección. "Gracias también a todos los entrenadores y directivas de todos los equipos en los que he estado y gracias también a todos los aficionados que nos siguen". Egozkue precisó que "de todos los equipos me llevo grandes amistades y relaciones que seguro que seguirán por encima del balonmano".La navarra rememoró sus "quince años" como jugadora en los que ha vivido "entrenamientos, partidos, viajes, victorias y también derrotas". Los deportistas, más que los títulos, valoramos sobre todo "las experiencias compartidas, las frustraciones superadas en grupo, las amistades y el cariño de la gente, que es lo más importante y estoy muy orgullosa porque en ese aspecto me siento una campeona", dijo arrancando un sentido aplauso entre los presentes.El presidente del Mecalica quiso terminar anunciando que la jugadora recibirá un merecido homenaje el día de la presentación de la próxima temporada del equipo.