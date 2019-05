Fallo favorable a Agrupaciones Deportivas de Vigo en su litigio con Surne

El Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Vigo ha dado la razón a las Agrupaciones Deportivas de Vigo en el litigio que mantenían con la aseguradora Surne. Esta compañía y su hospital concertado, Vithas Fátimas, se habían negado a prestar a su cargo asistencia sanitaria a jugadores de los torneos contratados en las pólizas -como Vigo en Xogo- por entender que determinadas lesiones no se debían a un contacto directo o un agente externo. El juez condena a la aseguradora a hacerse cargo de esas lesiones.

Las Agrupaciones Deportivas de Vigo informan en su nota que Surne y Vithas Fátima se habían negado a cubrir el tratamiento de varios lesionados "debido a que ambos consideraban que las lesiones deportivas sufridas por los jugadores afectados no estaban cubiertas por las garantías contratadas en las pólizas suscritas por no considerarlos como accidentes deportivos". Se trataba de "lesiones derivadas de regates, giros, esguinces, etc". Las agrupaciones aseguran que en Fátima culpaban a la aseguradora y en la aseguradora, a Fátima.

La sentencia, que actualmente es firme, viene a declarar según las agrupaciones que "si la compañía de seguros quiere excluir las lesiones producidas sin intervención de un tercero o mediando impacto, deben hacerlo de una manera clara en la póliza, puesto que de no ser así, se considerará como una cláusula oscura, que no puede perjudicar a la parte que no la ha redactado, que es el asegurado o consumidor". Los jugadores afectados siguen a la espera del cumplimiento de dicha sentencia por parte de Surne.