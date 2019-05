Gustavo Rodríguez: "Sigo luchando; ya sabía que estar en Hawái no era algo fácil de conseguir"

Gustavo Rodríguez parte hoy hacia Florianópolis (Brasil) en un nuevo intento de sellar su clasificación para el Mundial de Hawái de Ironman. El estado de forma del tudense es una incógnita, ya que ha tenido que modificar su hoja de ruta inicial. No pudo competir en Malasia por lesión y en Sudáfrica, pese a tener buenas sensaciones, solo había un billete en juego. "Esperemos que se haga bueno el dicho y a la tercera vaya la vencida", anuncia.

- Este fin de semana afronta el Ironman de Florianópolis, en Brasil, un nuevo intento de sellar el billete para el Munidal de Hawái, ¿por qué ha elegido esta prueba y no la de Lanzarote?

- Sí, mañana (por hoy) partimos a Brasil a ver qué tal va la cosa por allí. Me decanté por el Ironman de Florianópolis por el número de slots (plazas de clasificación) que hay. En Lanzarote tenía solo una y en Brasil hay tres por lo que tenía un poco más de posibilidades. Luego, Lanzarote es un Ironman con un circuito de subidas y zonas técnicas y la verdad es que con el follón que hubo esta pretemporada me ha sido imposible pasarme por allí y es un Ironman que quiero hacer, pero quiero prepararlo bien y con calma, así que queda aplazado.

- Florianópolis presenta un circuito de bicleta muy rápido, ¿le beneficia eso?

- Todo va a depender de si se hace en grupos o no. Me va tocar remontar un poco en bici al tener el hándicap de la natación y el problema será que haya grupos delante y se haga un poco más complicada la remontada; no es el circuito ideal para un ciclista pero creo que se le puede sacar partido y vamos a intentarlo.

- ¿Cómo llega después del intento en Sudáfrica y el reciente Mundial de Pontevedra?

- Es una incógnita. A Sudáfrica sabía que llegaba bastante bien porque había hecho los entrenamientos que quería y como quería. Los números cuadraban bien, pero desde Sudáfrica hasta aquí ya es un entrenamiento de lo que puedes, no de lo que quieres. Llego muy condicionado por las competiciones que he estado haciendo, básicamente de larga distancia, así que llegamos con la incógnita de cómo arrancará el cuerpo. En general el entrenamiento de todo el año está siendo muy bueno, no he tenido muchos percances, y vamos a confiar en que todo este trabajo se vea reflejado en Brasil.

- En Sudáfrica no pudo lograr el billete para Kona, sin embargo regresó con buenas sensaciones.

- Sudáfrica es uno de los Ironmans con mejor start list del año y las opciones de lograr la plaza pasaban por arriesgar mucho en la bici, para intentar coger cabeza de carrera. Al final no salió pero sí que es cierto que en la bici los números fueron muy buenos, pero contra esta gente es complicado y tiene que salir todo muy redondo. No se pudo conseguir, pero regresé contento con el resultado y con las sensaciones y creo que me ha dado un buen punto de confianza para poder afrontar esta carrera.

- No acabó igual de satisfecho en Pontevedra, en el Mundial de larga distancia.

- En Pontevedra la verdad es que me fui con un poco de pena. Ahí donde fallé un poco fue en la natación y ya me quedé fuera de carrera. En carreras de este nivel estar y no estar a veces depende de pequeños detalles y no es como en otros niveles, que hay más margen para corregir. Aquí todo se paga y todo tiene que salir muy cuadrado. El objetivo en Pontevedra tampoco era ganar, sino estar más cerca de los de delante, pero sí que me deja un sabor agridulce por no rendir como yo quería y creo que podía rendir pero por otro lado fue un lujazo correr rodeado de nuestra gente animando. Aún así fue un día muy bonito y seguro que me va a quedar en el recuerdo para siempre.

- Después de verlo en la Xarotos, no pudo competir en el Campeonato Gallego con el Rías Baixas, ¿ya recuperado?

- La Xarotos es una marcha en O Porriño que discurre por circuitos por los que entrenaba más en mi época de ciclista y no podía faltar. Luego, esta semana tuve placas en la garganta y algo de fiebre, así que era imposible ir al Campeonato Gallego y rendir. Tocó recuperar en casa, terminando ahora los antibióticos y esperando que no pase factura en Brasil. El trabajo para estas carreras ya tiene que estar hecho y prima más descansar que entrenar.

- Pese a los intentos fallidos, ¿sigue manteniendo la misma ilusión por lograr el billete para Hawái?

- Sí, por supuesto, sigo luchando. Sabíamos que no era un sueño fácil de conseguir; se trata de una meta ambiciosa y contábamos que el camino se fuera complicando. Malasia fue una pena porque después de un tercer puesto en Gales llegó una lesión cuando menos tenía que llegar, luego probamos con Sudáfrica y ahora vamos a por Brasil. Esperemos que el dicho se haga bueno y que a la tercera vaya la vencida.