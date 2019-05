El Godoy Maceira Porriño renueva a Fátima Ayelén y Begoña Otero

El Godoy Maceira Porriño ha renovado por una temporada a sus dos porteras de referencia del primer equipo, Fátima Ayelén y Begoña Otero. El bloque dirigido por Abel Estévez mantiene así a la dupla bajo palos que tan buenos resultados le ha dado en esta campaña, reafirmando su compromiso y apuesta por unas porteras jóvenes y con mucho margen de mejora.

"Son dos porteras muy jóvenes que ya cuentan con experiencia en División de Honor, por lo que creo que solo es cuestión de tiempo y de que sigan trabajando para que su rendimiento sea mayor", comenta Abel Estévez, entrenador y presidente. "Confiamos mucho en ellas y estoy seguro de que pronto se convertirán en dos de las mejores porteras de la categoría".

Fátima Ayelén declara: "Estoy muy contenta de poder formar parte de este equipo un año más. En la pista me siento bien, he aportado mi granito de arena cuando se necesitó. También estoy bien protegida por mis compañeras, más allá de los altibajos siempre buscamos dar lo mejor de nosotras". Con respecto a la temporada que viene, Fátima destaca que "sería importante para el equipo y para el club meternos en la Copa de la Reina, hacer un buen comienzo y mejorar la posición con respecto a este año".

Otero expresa que se encuentra "con muchas ganas, sobre todo después de perderme el final de temporada por lesión, pero también por ver que el club cuenta un año más conmigo".

"He notado la diferencia de juveniles a la máxima categoría, pero he intentado aprovechar las oportunidades que me ha dado el entrenador", comentó Alicia de su debut sénior.