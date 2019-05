Eslovenia, Serbia, Túnez, Japón y Estados Unidos, rivales de España en la primera fase

España ya conoce a los rivales que tendrá en la primera fase del Mundial júnior que se celebrará del 16 al 28 de julio en Vigo y Pontevedra.



Así, tras el sorteo celebrado hoy en la Diputación Provincial, España ha quedado encuadrada en el Grupo A, junto a Eslovenia, Serbia, Túnez, Japón y Estados Unidos.



Fue precisamente el seleccionador nacional júnior Isidoro Martínez el que eligió el grupo A después de que se hubieran sorteado todos los grupos menos en el que estaba el combinado nacional. "La idea es llegar a semifinales", reconocía el preparador nacional, que eligió dicho grupo pensando ya en cruces futuros.







??? #Handtastic | ???? ¡Sorteo finalizado! Esta es la distribución de grupos para el Campeonato del Mundo Junior de España 2019 ??



???? And here it is! These are the results of the draw for the 2019 Men's Junior World Championship in Spain ??



?? Pontevedra y Vigo

?? 16-28 julio pic.twitter.com/LFVvgaWQyW