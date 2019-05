El Ourense CF se despide ganando

Un gol de Rely Cabral en el minuto 87 significó la novena victoria consecutiva de un Ourense CF que se quedó a las puertas de la cuarta posición. No dependía de sí mismo y los otros dos resultados no le sonrieron. Al conjunto de Fran Justo le penalizó un muy mal comienzo de temporada.

No hace ni dos meses todavía peleaba la permanencia, un sprint final irresistible, triunfo tras triunfo, un gol recibido en los nueve últimos partidos, no le mete en el play off de ascenso pero sí le permite cerrar el curso con muy buenas sensaciones.

La incertidumbre se mantuvo en el campo de O Couto hasta que marcó el Barco en Carballiño. La primera de las dos carambolas no se cumplía, y cuando fue el Alondras el que acertó en Carballo la cosa se puso imposible.

El Compostela llegó a Ourense pensando mucho más en las eliminatorias por el ascenso que en un partido en el que nada se jugaba. Se limitó a manejar el partido, sin profundidad. Enfrente, los ourensanos sí buscaron la puerta, sin peligro.

Con el paso de los minutos se acentuó el control de los santiagueses, que tampoco aspiraban a más. Iago Iglesias retiró del campo a Brais Abelenda y a Aythami en cuanto tuvo ocasión y cuatro minutos después quitó también a Alex Ares. Todo sea por tenerlos los más frescos posibles para lo que viene.

Sabiendo ya que la cuarta plaza era imposible, los ourensanos se echaron arriba en busca al menos de la victoria. Llegó a falta de tres minutos, cuando un robo de pelota de Pablo Pérez acabó en los pies de Rober, que metió un pase interior para la llegada de Rely Cabral, que cruzó ante el guardameta. Al final, alegría por la victoria en el último encuentro de la temporada para los ourensanos.