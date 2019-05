El Coruxo dice adiós a la Copa tras encajar una goleada en León

Un jugador del Coruxo presiona a un rival. // C. Leonesa

Los de Jacobo Montes se quedaron con la miel en los labios y cedieron la plaza de Copa del Rey al Unionistas en la última jornada de liga. El Coruxo cayó goleado con justicia en León (3-0) mientras que los charros golearon al ya descendido Rápido de Bouzas. Con esta combinación el Unionistas es finalmente noveno y los gallegos, décimos. Consecuencia lógica de su mal final de temporada, los verdes solo han ganado uno de los últimos doce partidos sumando solo 10 de los últimos 36 puntos en disputa.



El partido empezó muy igualado, con un Coruxo bien plantado en el terreno de juego e incluso buscando la portería contraria. Así, en el minuto 7 Silva probó a Morales pero su disparo lo blocó el meta local. El partido era un toma y daca hasta que llegó el primer gol de los leoneses. Capilla se sacó un gran centro que remató Dioni al fondo de las mallas sin que pudiera hacer nada Alberto. El gol no descompuso a los vigueses que seguían tuteando a los locales. En el minuto 24 tuvieron una buena ocasión a balón parado pero los leoneses defendieron bien el centro al área.



Con el paso de los minutos el Coruxo bajó el ritmo y la Cultural Leonesa pasó a tener mayor posesión del balón. Con la ventaja en el marcador, los locales jugaban replegados buscano una contra para plantarse con ventaja ante el portero de O Vao. Mientras, el Coruxo no encontraba espacios para crear peligro sobre la portería de Morales que vivía muy tranquilo.



La segunda parte no pudo empezar peor para el Coruxo que encajó el segundo gol a los 5 minutos de la reanudación. Centro medido de Liberto que vio la llegada de Sergio Marcos que superó a Alberto con un potente disparo. La remontada parecía una utopía porque los leoneses eran claramente superiores y los de Jacobo Montes solo podían defenderse con apuros ante el caudal de juego de los locales en esta segunda parte.



En los minutos finales los locales apretaron el acelerador con el objetivo de incrementar la renta. Y lo lograron en el minuto 82 por medio de Kawaya que sorprendió a Alberto al que vio adelantado. El Coruxo tiró de orgullo y al minuto obligó a Morales a realizar una gran intervención pero los leoneses replicaron con otra ocasión de Kawaya que estuvo a punto de hacer su segundo gol y el cuarto de la tarde.

Eran buenos minutos para el espectador pero duró poco porque en los minutos finales la Cultural Leonesa enfrió el partido que finalizó con una justa y cómoda goleada local ante un Coruxo que ha realizado un mal final de temporada.





Morales; Saúl (Juan Rodríguez, min. 62), Bernal, Pablo, Viti Díaz (J. Jiménez, min. 73); Yeray, Zelu (Kawaya, min. 46); Sergio Marcos, Capilla, Liberto; Dioni.Alberto; Antón (Guille, min. 67), Lucas Puime, Jacobo Trigo, Sergio Rodríguez; Barril, Yebra, Pitu, Juampa; Manu Justo (Thaylor, min. 37), Silva (Óscar Martínez, min. 73).1-0, Dioni (min. 20). 2-0, Sergio Marcos (min. 50). 3-0, Kawaya (min. 82).Rezola Etxeberria (vasco). Amonestó a Jacobo Trigo y Barril.Reino de León, unos 2.000 espectadores.