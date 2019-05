Las Villalia Spring Series llegan a su cuarto y último capítulo

"Noticia", patroneado por el santanderino Pichu Torcida con Rayco Tabares de táctico, y el "LaGuardia&Moreira", de Gonzalo Araújo, llegan empatados a 60 puntos en las Villalia Spring Series de J70. La prueba está organizada por la Flota 1 de España y el Real Club Náutico de Vigo. Las Villalia y el Campeonato de España de L'Escala son los dos eventos puntuables para designar la representación española en el Mundial de la clase J70.

Tres jornadas, de hoy a domingo, componen el último acto, con varias novedades. Participa el barco catalán "Tenaz", de Pablo Garriba, del Real Club Náutico de Barcelona. El olímpico lusitano Afonso Domingos navegará en el mallorquín "Patakín". Además, Alfredo González, del Club Náutico de Arrecife, será el hombre fuerte de Araújo.

En la general, llegan en cabeza igualados los J70 de Torcida y Araújo. Es tercero el "Gextiom Group" del patrón de America's Cup Laureano Wizner, sustituido esta vez por su primogénito Martin. Cuarto es el ourensano Luis Pérez Canal con "Abril Verde", que ganó el último acto

Completan el top-ten el "Marnatura 1" de Luis Bugallo, el coruñés "Mercado Boanerges" de Malalo Bermúdez de Castro, el "Patakín" de Mallorca, "Let it be" del valenciano Baltzer, "Pazo de Cea" de Ojea y Cominges y el "Sogacsa" de Páramo e Iglesias.