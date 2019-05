Okay Yokuslu "Espero hacerlo mucho mejor la temporada que viene"

Okay Yokuslu (Esmirna, 1994) cierra mañana la primera de las cinco temporadas que firmó con el Celta, a la que da carpetazo con un sabor amargo, pues coincide con Iago Aspas en calificar como "fracaso" la actuación del equipo vigués tras marcarse el objetivo de las plazas europeas y acabar peleando por no descender. Okay da por hecho que alcanzarán la permanencia y espera que mejoren los resultados el curso que viene porque su futuro, subraya, está en Vigo, donde se siente muy cómodo.

- La temporada acaba y el Celta está a punto de cerrarla con la permanencia. ¿Se acabó el sufrimiento?

- Sí, por supuesto. Fue una temporada de sufrimiento para nosotros. Ha sido una temporada diferente a lo esperado por el club, pero a veces ocurre, esto es el fútbol. Ahora necesitamos enfocarlo en la última cita.

- ¿Temieron descender?

- No porque creo en el equipo.Sí que tuvimos una situación muy dura, pero siempre creo en el equipo. Nunca creí que podíamos bajar porque tenemos una buena plantilla.

- ¿Cuál fue el momento más crítico de la temporada?

- No lo sé. Los últimos dos o tres meses fueron los más difíciles para nosotros porque estábamos muy cerca del descenso y estuvimos a punto de desmoronarnos. No es fácil superarlo, pero la última parte del año fue muy difícil para nosotros.

- ¿En alguna ocasión pensó qué le hubiera ocurrido al Celta sin Aspas en esos momentos críticos?

- Sí, por supuesto. Iago es un jugador muy importante para el equipo, es el líder y todo el mundo pudo comprobar que cuando él volvió al equipo todo cambió para el Celta. Empezamos a marcar goles más fácilmente con él y, por supuesto, se trata de un jugador valioso, importante, pero a veces los jugadores valiosos también se lesionan y tú tienes que continuar en la competición. Fue así como pudimos hacerlo y para el equipo todo resultó mucho mejor.

- ¿Qué problemas les llevaron a caer en los puestos de descenso?

- Creo que perdimos puntos fáciles en los últimos minutos. Tenemos muchos ejemplos para ello. Puedo decir que en los últimos minutos de los partidos teníamos que haber estado mucho más concentrados y espero que eso lo podamos corregir en la próxima temporada.

- ¿Cómo explica los 60 goles encajados cuando uno de los objetivos del club era rebajar la cifra alcanzada el curso anterior?

- No es bueno para nosotros. Cuando nos marcan goles todos hablan de la defensa, pero creo que no hemos estado bien a nivel defensivo en general. Todos tendremos que intentar mejorarlo el próximo curso.

- ¿Qué papel jugó la afición en los momentos más delicados?

- Ellos nos han apoyado mucho y muy bien, especialmente en los últimos partidos. Fueron increíbles y pienso que nos han apoyado hasta el último momento, nos han empoderado en los partidos.

- ¿Ya saben qué les pasó en San Mamés, a donde acudían con la necesidad de sellar la permanencia y lo perdieron todo en dos minutos?

- Por supuesto, el Athletic es un buen equipo y se está jugando una plaza para Europa. Estaban motivados y fueron un rival muy difícil. Todo el mundo sabe que marcaron dos goles fáciles en apenas dos minutos y cuando te enfrentas a esos golpes tan seguidos es difícil enfocarse en el juego y cambiar el partido, especialmente en este tipo de estadios tan difíciles. Fue un partido duro para nosotros, pero ya queda en el pasado, tuvimos la gran oportunidad y finalmente lo conseguimos.

- ¿Sabían qué resultados se estaban produciendo en Montilivi mientras se enfrentaban al Athletic Club?

- No. Yo supe el resultado por los compañeros cuando me fui al banquillo porque ellos estaban pendientes del partido Girona-Levante. Pero durante nuestro partido no sabía el resultado porque no era importante. Cuando lo que quieres es conseguir puntos, no nos interesan otros partidos. El resultado estaba en nuestras manos y teníamos que conseguirlo.

- ¿Les solucionó el Levante el problema tras el 3-0 en contra?

- Por supuesto, pero no solo nos arregló a nosotros la situación. Hay otros equipos como el Villarreal y el Valladolid que también estaban esperando que ganara el Levante para asegurarse la permanencia. Fue una temporada muy extraña para todos. Hubo muchas sorpresas en LaLiga, como que grandes equipos estaban luchando por permanecer en la categoría. Por supuesto, el Levante no solo ganó un partido importante para sus intereses sino para otros equipos, incluidos nosotros.

- Iago Aspas calificaba de "fracaso" la temporada del Celta. ¿Comparte la opinión del moañés?

- Sí, por supuesto, Aspas tiene razón. Como dije antes, fue una temporada difícil para nosotros, todo el mundo lo sabe. Ahora necesitamos centrarnos en la siguiente temporada, pero primero tenemos que resolver este último partido, que también es importante.

- ¿Esperaba en su estreno en LaLiga tener que afrontar tantos problemas para evitar el descenso?

- No, por supuesto, no me esperaba esto. También fue una temporada diferente, no solo para mí sino también para el club. Sí, lo acepto, pero ha sido una gran experiencia para todo el mundo y creo que todos van a acabar recordando lo vivido en esta temporada.

- Su contrato se extiende hasta 2023. ¿Sabe si continuará jugando en Vigo la próxima temporada?

- Sí, por supuesto, pero ahora estoy centrado en el próximo partido. Vamos a conseguir la permanencia y vamos a hacerlo mejor la próxima temporada. Vamos a centrarnos en hacerlo muchísimo mejor el año que viene y yo espero mejorar.

- Apunta que su idea es seguir en Vigo, pero también había dicho que le atraía el fútbol inglés.

- Me siento muy feliz de estar aquí y disfruto mucho cuando juego al fútbol aquí. Me encanta España, me encanta Vigo, me encantan las personas del club. Soy feliz y no puedo decir nada en contra porque siempre disfruto, me lo paso bien.

- Marcó un gol ante el Villarreal y otro al Sevilla, con los que ganó el Celta ¿Fueron sus mejores días?

- Sí, sobre todo en el partido del Sevilla. Fue un gol importante, me sentí feliz por conseguirlo, fue mi más destacada actuación. Aunque este año esperaba marcar muchos más goles y dar más asistencias, pero mi posición en el centro del campo te obliga a ayudar a tu equipo en labores defensivas para que se organice bien el juego. Espero hacerlo mejor la próxima temporada.

- ¿Han podido relajarse aunque la permanencia no esté asegura?

- No nos estamos relajando, no podemos, tenemos que centrarnos en el partido del Rayo. No podemos decir nada del juego antes de jugar. Tenemos que concentrarnos en los 90 minutos, pero espero que ganemos y que acabemos más arriba en la clasificación.

- ¿Qué partido esperan ante el Rayo Vallecano?

- Creo que el Rayo también lo va a dar todo porque es su último partido y querrán hacerlo lo mejor posible. No esperamos que sea un partido fácil pero vamos a intentar sumar los tres puntos.

- ¿Qué respuesta esperan de la afición?

- Como siempre, siento que nos están apoyando, que están detrás nuestra y nos darán motivación como siempre hicieron en los últimos meses. Y como dije anteriormente, estos son los últimos 90 minutos y es un partido importante para toda la ciudad, para el equipo, para los jugadores.

- Se desconoce si Escribá continuará al frente del Celta. ¿Le gustaría que continuase en Vigo?

- Desconozco lo que pasará, pero estoy feliz con él, es una buena persona, un buen entrenador, pero no puedo decir nada de esto, solamente que estamos felices con él.

- ¿Y qué le pasa a su compatriota Emre Mor?

- Hablamos mucho entre nosotros. En esta temporada no jugó mucho. Tiene mucho talento y quiere ser un jugador importante en el Celta.