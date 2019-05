Polémica descalificación de Viviani en el esprint

El colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), de 24 años, ha sido el vencedor de la tercera etapa del Giro de Italia tras la descalificación por maniobra antirreglamentaria del italiano Elia Viviani, quien cerró el paso a su compatriota Matteo Mochetti (Trek) en pleno esprint. La "etapa Leonardo" se disputó entre Vinci y Orbetello (220 kilómetros). El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) mantuvo la camiseta rosa.

En la hora de la verdad se juntaron los mejores en la recta de meta. Ackerman marcó a Viviani y viceversa. Cuando el italiano progresaba adelantó a Moschetti y cerró la trayectoria a su compatriota. Maniobra ilegal observada por los jueces, que enseguida se reunieron para decidir. Las imágenes delataron al campeón de Italia, que ya estaba celebrando su sexta victoria. Gaviria, ganador de cuatro etapas en el Giro 2017, fue al podio a recoger su premio.

"Es difícil sonreír o sentirse feliz cuando a un amigo le sucede una cosa así. Para mí Viviani no ha cometido ninguna infracción. Para mí el vencedor es él", señaló Gaviria. "La decisión de desclasificarlo es exagerada, él no busca la infracción cuando cambia la trayectoria, solo ha querido vencer, no desplazar a nadie. Viviani es un corredor correcto, un gran corredor, estoy disgustado por él".

La cuarta etapa se disputará hoy entre Orbetello y Frascati, con 235 kilómetros de recorrido, por los alrededores de Roma, con final complicado en las calles de la ciudad del Lacio.