Manuel Fernández: "Llegamos con ganas de repetir, pero va a ser muy díficil este año"

Después de dar la sorpresa el año pasado ganando el Rías Baixas con un Renault Clio R5 alquilado en el que era su segunda carrera, Manuel Fernández cambia en esta edición de montura. Participará junto a su copiloto Álex Cid con un Ford Fiesta R5, el mismo con el que Víctor Senra se alzó con el Campeonato Gallego la temporada pasada y que ahora pertenece al equipo cántabro RaceSeven Competición. También opta al trofeo Top Ten Pirelli.

- Después de dar la sorpresa en la pasada edición, ¿con qué objetivos llegan este año a la cita?

- Llegamos con ganas de repetir o intentar repetir esa victoria otra vez este año, pero sabemos que va a ser bastante complicado porque hay una buena lista de inscritos y vamos a probar un coche nuevo en este rallye, que es de la categoría R5, y a ver cómo nos adaptamos. Si nos adaptamos bien y somos capaces de correr y darlo todo, por nuestra parte vamos a intentarlo.

- Aquella victoria llegó en el que era el segundo rallye de sus vidas. ¿Qué ha cambiado para ustedes desde entonces?

- Te motiva un poco más a volver a realizar alguna carrera y a plantearte las cosas de otra manera. Siempre nos habían gustado los coches, pero nunca nos habíamos imaginado que pudiéramos hacerlo tan bien como lo hicimos el año pasado. Te planteas las cosas de otra manera: hacer más carreras, probar un coche distinto, mejor que el del año pasado, y después ver un poquito dónde estamos, en qué nivel y en qué puesto de la lista.

- El del Rías es, por ahora, su primer triunfo.

- Sí. Después de ganar el Rías corrimos el Sur do Condado. Íbamos muy bien, pero en uno de los tramos tuvimos un pinchazo y tuvimos que abandonar. No conseguimos llegar a meta. Después corrimos el Ribeira Sacra, donde tuvimos problemas mecánicos. Acabamos pero no hicimos un buen resultado. Así que decidimos, a raíz de esos problemas, cambiar de coche este año.

- ¿Ya están familiarizados con el R5 que han alquilado para esta edición?

- Haremos unos test el miércoles (por la mañana) para adaptarnos. El jueves haremos la presentación en O Porriño y el viernes ya haremos el tramo de O Castro para ver qué tal va todo. No dan muy buen tiempo para el fin de semana, así que a ver...

- Gran expectación cada año por parte de pilotos y aficionados en torno al Rías Baixas. ¿Es para usted la cita más importante de la temporada?

- Para mí es la cita más importante del Campeonato Gallego.

- ¿Qué le parece el recorrido de esta edición?

- El de O Castro es un tramo bonito para reunir a un montón de gente. A los tramos del sábado, a triple pasada, el único inconveniente que les veo es que igual en la última pasada el tramo estará demasiado sucio al pasar tantos coches por el mismo sitio. Es más fácil de entrenar, pero tiene ese inconveniente.

- ¿Alguno le llama la atención en cuanto a dificultad?

- Para mí el tramo del Monte Alba es un poco más complicado que los demás porque tiene una zona ancha muy rápida y luego una muy estrecha y lenta en el medio, por Chandebrito, y creo que es uno de los más complicados. Los demás están en la línea de los otros años.

- ¿Dónde estará la clave para estar en los puestos delanteros este año?

- La clave será en principio, ya que hemos visto que el tiempo va a estar parecido al del año pasado, cometer los mínimos errores e ir con calma desde el inicio; después, ir viendo poco a poco dónde nos vamos situando. Si en algún tramo vemos que vamos cómodos con el coche y podemos apretar un poco más, sin sustos, lo haremos y ahí yo creo que estará la clave.

- Este año los rivales estarán más atentos a ustedes.

- Es normal. A ver qué intentamos hacer. Lo daremos todo, saldremos con cabeza, intentando no salir muy agitados desde el principio para no llevarnos ningún susto.

- Y ustedes, ¿controlarán a algún rival de cerca?

- No. Creo que tenemos que hacer nuestro rallye, a ver qué tal se nos da y después, si vemos que estamos arriba y conseguimos estar con la gente que está en el campeonato, pues mucho mejor. No quiero adelantar acontecimientos porque no sé cómo estaremos. Igual se nos da muy bien y estamos ahí otra vez.

- ¿Ya tienen más pruebas planificadas para este año?

- En principio queremos ver cómo sale este rallye y, a partir de ahí, participar en dos o tres pruebas más, como el Sur do Condado o el Ribeira Sacra. Tenemos entre tres y cuatro citas marcadas.