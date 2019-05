Sanyo Gutiérrez: "Hemos jugado un partido casi perfecto"

- Maxi Sánchez y usted han logrado la primera corona que ponía en juego Vigo. Es la tercera de la temporada para ustedes.

- Creo que jugamos un gran torneo, muy parecido a los otros dos que ganamos. Empezamos de menos a más, jugamos unos octavos con algunas dudas, con parejas nuevas también, que eso es difícil porque no las tienes tan vistas y por ahí los resultados se ajustan mucho. Después ya fuimos jugando bien. En la semifinal tuvimos buenas sensaciones, ante un pareja muy rocosa, y hoy (por ayer) creo que jugamos un partido casi perfecto, sin errores, y tapando casi todos los espacios de la pista. Las sensaciones son buenas y esperamos volver a repetir.

- Supieron amoldarse a la perfección a la propuesta de Navarro y Lebrón en esta final.

- Lo hablamos antes de salir. Nos propusimos hacer lo que venimos a hacer en cada torneo. Después ya si las cosas cambian o salen mal podemos tirar un plan B, pero de entrada siempre tiramos el plan A sobre la mesa. Creo que hoy (por ayer) salió muy bien y esperemos que siga funcionado a lo largo de la temporada.

- ¿Esta victoria confirma que la derrota de Alicante en octavos ya está olvidada?

- Lo de Alicante fue muy parecido a este torneo, lo que pasa que ese partido en octavos, que normalmente lo ganamos ajustado, se nos fue 7-5 en el tercer set. Tal vez si pasáramos esos octavos estaríamos en una final nueva, pero jugamos como venimos jugando los octavos, que es donde tenemos que mejorar me parece a mí porque siempre jugamos a un gran nivel pero en octavos siempre nos cuesta un poquito, y ese día no tuvimos esa poca de suerte que se necesita así que Chingotto y Tello nos ganaron bien. Pero creo que si hubiésemos pasado hubiese sido muy parecido a este torneo. Lo que nos queda pendiente para los siguientes torneos es empezar mejor.

- Se lleva, además, el trofeo como mejor jugador de la final, otra vez.

- En los dos torneos que ganamos anteriormente me dieron también el MVP y en este deporte, aunque estoy muy agradecido de recibirlo, es algo injusto, porque es un deporte de dos. Para que yo juegue bien necesito que mi compañero juegue bien y si yo juego el mejor partido del año y mi compañero no está bien pierdo y no me dan el MVP. Tanto cuando lo gana él como cuando lo gano yo sabemos que esto es una cosa de dos. Hoy (por ayer) me llevo el MVP pero sabemos que ganamos porque mi compañero jugó un gran partido.

- Y ojo a Lebrón y Navarro que vienen pisando fuerte...

- Están jugando muy bien. Por ahora parece que tenemos medio controlado el tema, pero después de este torneo de Vigo la cosa cambia mucho y creo que ellos se ponen de pareja número dos, Belasteguín y Lima salen de tres y empiezan a cambiar los sorteos y hay que estar preparado.

- Marta Marrero dice que va a festejar su título con una mariscada en Vigo.

- Yo no gasto tanto (risas). Mi psicólogo de toda la vida me enseñó que cuando el trabajo se hace bien por más que no se gane, cuando el trabajo se hace bien, hay que festejarlo.

- ¿Se llevan un buen recuerdo de Vigo?

- Sí, muy lindo. Esperamos volver.