Quinto triunfo de Solange Pereira en la Milla de Cayón

La canguesa Solange Pereira se proclamó por quinta vez campeona de la Milla Urbana Real Valle de Cayón, y el canario Nassim Hassaus, con récord incluido (4:16), inscribió por primera vez su nombre en el historia de la carrera cántabra.

Solange Pereira, siete veces campeona de España de la milla en ruta, siguió el ritmo marcado por la barcelonesa Esther Guerrero, que venía de ganar en casa la Milla Sagrada Familia, para batirla en la breve recta final, con un tiempo de 4:53.

"Hoy me sabe a gloria. Había perdido la confianza las últimas semanas, veía que no estaba y eso me bloqueaba muchísimo. La victoria de hoy me ayuda mucho, y a partir de ahora, para adelante", comentó Pereira, que el sábado había ganado en Valencia los 1.500 en el campeonato de clubes. La soriana Marta Pérez, que venía de ganar la Milla de Avilés, cedió unos metros en el último tramo y no entró en la puja final por la victoria, aunque subió al podio como tercera.