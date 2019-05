El Pontevedra se despide del play off

Despertar de un sueño nunca es fácil y a veces es hasta cruel. Así ha sido el despertar del Pontevedra que, tras perder contra el Atlético de Madrid B, ya no tiene opciones matemáticas de meterse en el ansiado play off. El filial rojiblanco (que ayer vistió de azul) fue superior desde el primer minuto en los aspectos que realmente deciden los partidos: organización, colocación, concentración y, sobre todo, intensidad; los visitantes no dieron ni un solo balón por perdido, lucharon cada pelota dividida, presionaron e incomodaron a los granates, que no supieron hacer frente a un rival que tenía muy claro lo que venía a hacer en Pasarón.

Un campo de O Burgo que se despide hasta la temporada que viene de la forma más triste. Después de mantenerse inexpugnable toda la liga, en el último partido rompió su imbatibilidad. El peor resultado posible en el peor momento. Pero así es el fútbol, y ayer al Pontevedra le tocó vivir la parte más cruel, pero también una muy agradecida, pues la afición estuvo al lado de los suyos desde dos horas antes de que comenzara el encuentro, recibiendo a los jugadores a su llegada al campo, y hasta bastante después de que acabara el partido, dándoles ánimos y aplaudiendo su esfuerzo.