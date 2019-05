Jacobo Montes: "Estuvimos incómodos todo el partido"

El entrenador del Coruxo no estaba satisfecho en la sala de prensa de O Vao tras el encuentro ante el Unionistas. "Nos costó entrar y salir del partido", apuntó Montes, "fue un partido muy complicado ante un equipo que vino a exponer todas sus opciones a balón parado, que nos limitó muy bien, que hizo un gran trabajo en la faceta defensiva y no nos dejó hacer nuestro fútbol. Estuvimos muy incómodos durante los noventa minutos; mucho mérito de Unionistas, no fuimos fieles en ningún momento. Creo que nos pesó el calor, que nos pesó la altura de la temporada, y creo que nos pesaron demasiadas cosas. Seguimos novenos, sabemos que tenemos por delante un hueso duro el próximo fin de semana, pero somos los únicos que dependemos de nosotros mismos para clasificarnos para la Copa del Rey, que es nuestro objetivo después de haber logrado hace muchas jornadas la permanencia. En la segunda parte la intensidad nos duró diez minutos. Creo que no hemos estado bien, incluso desde la dirección del banquillo; hemos movido mucho el árbol intentando que el equipo fuese dinámico, fuese fluido, y no fuimos capaces. Partido de cero a cero que se iba a decidir para el que se pusiera por delante, pero en el global del partido es justo".