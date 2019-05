El Zaragoza toca la gloria en Balaídos

Juan Carlos Azón, portero del Zaragoza, le dio al equipo maño la victoria en la final de la Copa de Campeones que ayer se cerró en Balaídos al detener el lanzamiento del jugador del Villarreal John. Pero el protagonismo del cancerbero maño comenzó mucho antes, pues en el minuto diecisiete le detuvo un penalti a Iván Morante, y a lo largo del encuentro tuvo varias intervenciones de mérito, que impidieron que el cuadro vilarrealense se adelantara en el marcador.

Ninguno de los dos equipos sorprendió en su planteamiento inicial, y fueron fieles al fútbol desarrollado en la competición. El Villarreal quiso llevar el peso del encuentro desde los primeros minutos de juego, tocando el balón en el centro del campo y buscando entrar con peligro por las bandas. Enfrente, el Zaragoza dejaba que los del submarino tuvieran el balón, pero volvían a ejercer una presión defensiva intensa que impedía que los jugadores del Villarreal estuvieran cómodos y pudieran crear peligro. Sin embargo, los vilarrealenses tuvieron su gran ocasión al cumplirse el primer cuarto de hora. Dani Tasende aprovechó un hueco para meterle el balón a Niño, y cuando este se preparaba para disparar fue derribado, señalando el colegiado el punto de penalti, pero Iván Morante desaprovechó la mejor ocasión, deteniendo Azón el lanzamiento.

Esa jugada marcó el punto de inflexión del partido. El Zaragoza comenzó a crecer como equipo y con el paso de los minutos tenía más presencia en ataque. La polémica llegó a los veinte minutos, en una jugada dentro del área del Villarreal, en donde Jiménez reclamó la pena máxima tras ser derribado, aunque el colegiado del encuentro indicó que continuara el juego.

La situación no varió tras el paso por el vestuario. El Villarreal continuaba teniendo más posesión del balón, pero cada vez que el Zaragoza conseguía salir llevaba mucho peligro. La entrada de Andrey y, sobre todo de Puche, le dieron un aire nuevo al Zaragoza, aunque no el suficiente como para romper la igualdad inicial.

En la prórroga, la situación no cambió demasiado. El partido estaba en un momento en donde los dos equipos tenían más miedo a encajar gol que a marcarlo, por lo que se llegó a la tanda de penaltis. La tensión prosiguió en los lanzamientos desde los once metros al fallar los dos equipos los dos primeros lanzamiento, pero nadie falló a continuación teniendo que llegar a la muerte súbita, en donde John no fue capaz de marcar el decimosexto penalti.