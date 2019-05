Vida o muerte para el Rápido en Bouzas

El Rápido de Bouzas agota esta tarde en el Baltasar Pujales el último cartucho para salvar la categoría. Un objetivo complicado y que exige de ayudas de otros campos para llegar con un hilo de vida a la última jornada. En caso contrario se perdería de forma matemática la categoría.

Evidentemente, lo primero que debe hacer el Rápido es ganar el encuentro de esta tarde en el Pujales. No es una tarea fácil, pues medirse en un filial siempre acumula un riesgo extra, pero si además, te enfrentas a un equipo que se juega mucho en el partido, más complicado todavía. Y es que el Real Madrid Castilla llega a esta penúltima jornada en la cuarta posición con tres puntos sobre el quinto clasificado, pero también a dos del segundo, por lo que no puede llegar relajado al Pujales.

El filial merengue es un equipo que de medio campo hacia arriba es tremendamente potente, con jugadores que ven portería con mucha facilidad y, de hecho, es el equipo que más goles ha marcado en lo que llevamos de temporada. Defensivamente tiene lagunas, y de los diez primeros clasificados es el equipo que más goles ha encajado en las treinta y seis jornadas disputadas.

Los jugadores del Rápido son conscientes de la dificultad del encuentro, pero no arrojan la toalla y a pesar de que la situación es crítica quieren llegar vivos a la última jornada del campeonato. Será un partido con un intenso trabajo defensivo para frenar a los madrileños, que podrían tener problemas para adaptarse a las dimensiones del Pujales, y ese podría ser uno de los aspecto que juegue a favor de los aurinegros.

Michel Alonso convocó a todos sus jugadores en el campo de O Vao, en donde facilitará la lista de jugadores convocados, aunque posiblemente el "once" inicial no refleje demasiados cambios con respecto a los últimos compromisos ligueros.

Los jugadores del Rápido de Bouzas lucirán brazaletes negros y antes del inicio del encuentro se guardará un minuto de silencio como muestra de respeto tras el fallecimiento, el pasado jueves, de la madre del técnico boucense Michel Alonso.

Desde la directiva del Rápido hacen un llamamiento a la afición para que acuda al encuentro para apoyar al equipo en este momento tan importante de la competición.

Pero la atención no estará únicamente en el Baltasar Pujales, ya de poco serviría la victoria de los jugadores aurinegros si no ayudan otros resultados. Por arriba, el puesto de play out de permanencia está a cinco puntos. Su inquilino, el Salmantino, se mide a un Inter que en caso de perder pasaría a ocupar ese puesto, por lo que hay mucho en juego. Más lejos está el Las Palmas, a seis puntos y con seis por jugar pero con peor coeficiente que el Rápido, que se mide en su campo a un Adarve descendido y que no se juega nada.