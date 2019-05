"La lesión de Lima fue clave"

Exhausto y feliz. Así acabó ayer su semifinal ante Bela y Lima el sevillano Paquito Navarro. "Estamos teniendo unos enfrentamientos durísimos contra Bela y Lima esta temporada", apuntaba aún a pie de pista. Navarro, ante la lesión de Lima, que se torció un tobillo en el tercer set, quiso presentar todos sus "respetos para ellos, que han luchado hasta la última bola a pesar de todo". "Lima se torció un tobillo y Bela lo ha arropado y ha cogido pista. Pablo cogió entonces fuerzas de donde no las tenia y empezó a golpear la bola como un animal", resumía con admiración. "Yo le digo siempre a Juan que si queremos aspirar a lo máximo e intentar ser número uno hay que copiar mucho a Bela y a Lima".

Paquito Navarro reconoce que la lesión de Lima ha sido clave en su victoria. "Es evidente. A pesar de que lo han luchado, es obvio que le ha mermado, aunque también es verdad que nos ha afectado a nosotros porque no es fácil jugar ante alguien que está lesionado, con el otro corriendo por toda la pista porque eso te pone en alerta y no sabes dónde jugar, no sabes qué hacer exactamente, por eso estamos muy contentos de haberlo sacado adelante. Estamos en una final más y mañana (por hoy) volveremos a tirarnos de cabeza", anuncia.

El Duende de Sevilla ha elogiado la actitud del público, que supo re reconocer el esfuerzo de Bela ante la lesión de su compañero con una gran ovación. "Si hubiera sido de otra forma no lo hubiera entendido", dice. "El público ha reconocido ese esfuerzo y nosotros mismos estábamos asombrados de lo que estaban haciendo en la pista".