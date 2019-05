"Es un placer jugar en Vigo"

El compañero de batallas de Fernando Belasteguín, el brasileño Pablo Lima, valoró de forma muy positiva su victoria de ayer en la ronda de cuartos ante Lucho Capra y Miguel Lamperti (6-3 y 6-4).

Pese al resultado, Lima, número cuatro del ranking mundial, precisó que "fue un partido muy ajustado; en el segundo hubo un 'break solo' y eso quiere decir que el pádel está muy igualado y que las parejas de cuartos son todas muy buenas y hay que pelearlo", apunta. "Fue un partido muy ajustado y quizá en el momento decisivo nosotros acertamos una bolita más y nos llevamos el partido", resume tras el encuentro.

Tras superar la ronda de octavos en un partido que llegó a los tres sets y el de ayer, de alta intensidad, el brasileño no teme el "desgaste". "Estamos acostumbrados; trabajamos para jugar muchísimas más horas de las que jugamos". Lo que sí anuncia es que el nivel de exigencia se eleva a medida que van superando rondas. "La gente siempre espera que salgamos campeones y parece que si no lo conseguimos es un desastre, pero bueno, es una cuestión de sensaciones y creo que las sensaciones son mucho mejores que a principios de año y los resultados vendrán o no pero las sensaciones son otras y eso nos da mucho más ánimo para seguir adelante", asegura el compañero de Belasteguín, que poco a poco está recuperando su nivel tras superar una lesión que le tuvo meses en el dique seco.

"Nuestro trabajo es para estar agradecido y tiene una fecha de caducidad rápida y hay que aprovechar. Hay que saber que un día se termina y por mi parte no quiero arrepentirme de no haber hecho todo lo posible para ser lo mejor que haya podido llegar a ser y creo que la motivación es esa", indica. "Hay que detectar los errores y trabajar para mejorar. Yo creo que en todo lo que se hace uno tiene que trabajar para ser lo mejor que se pueda ser y la clave es ésa. Hay que intentar trabajar para ser lo mejor que uno pueda", analiza.

En cuanto a la cita de Vigo apunta que "Galicia es una gran tierra y aquí nos tratan muy bien y creo que este torneo tiene que repetirse muchas más veces porque es un placer jugar en un lugar tan lindo y con la gente tan amable".