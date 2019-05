En todos los frentes

El santiagués José Carlos Trillo ejerció hasta ayer como árbitro auxiliar en la cita viguesa del World Pádel Tour. Era su primera participación en el circuito mundial y, además, el único gallego en esta edición. Desde ayer finalizó sus tareas de arbitraje y a partir de hoy seguiá el evento como "un aficionado más".

"Es la primera vez y estaba con mucha ilusión", confiesa Trillo tras finalizar sus tareas de arbitraje en los partidos de ayer por la mañana en Navia. "Empecé hace unos cuatro o cinco años aquí en la Federación Gallega de Pádel y fui mejorando en Galicia", cuenta sobre sus inicios. "Cuando más o menos empecé a tener hueco, me fui a sacar la licencia nacional y para ampliar conocimientos y experiencia empecé a ir de voluntario como auxiliar a campeonatos de España", prosigue. "Mi objetivo era, aunque la verdad es que pensé que iba a tardar mucho más tiempo, que algún día me llamaran de auxiliar para el World Padel Tour", dice. Una llamada que llegó este año casi sin esperársela. "Me dijeron que querían contar conmigo y yo encantado. Me hace mucha ilusión y espero haber hecho méritos para repetir", añade.

Trillo descubrió el pádel primero como jugador, hace unos nueve años. "Lo que pasa es que yo soy de los malos, de los que juegan las divisiones más bajas, con amigos", bromea. Pero esos contactos con la pala despertaron su curiosidad. "En las clases siempre preguntaba cosas sobre el reglamento hasta que un día el profesor me dijo que me sacase el título de juez árbitro, y así lo hice".

El examen para sacarse la licencia tien "una parte teórica y una práctica". "La parte teórica es muy densa y para la práctica vas a un torneo con un árbitro titulado que te supervisa y si lo haces bien y te ve preparado te aprueba", subraya.

Trillo se ha mostrado impresionado por la organización que se ha encontrado en el Vigo Open 2019. "Es impresionante.Ya me imaginaba que esto era muy grande y que estaba muy bien montado porque ya lo había vivido como espectador, pero verlo desde dentro es otra cosa. Ves toda la gente que está detrás y he sido un privilegiado de poder vivir esto y es increíble. Las impresiones que he percibido es que la gente estaba muy contenta con la organización de esta cita de Vigo".