En la jaula de la vida

A Hermida le llegan hoy los discípulos desde las escuelas municipales y los clubes; a la jaula de lanzamiento los traían antes amigos o la casualidad. "Isaac Vicente llegó de la manera más atípica. Con 9 años jugaba al fútbol sala de portero, vivía al lado de la pista, empezó a entrenar y le gustó", cuenta el entrenador del martillista que le ha proporcionado su mayor éxito, el título nacional de 2011. Hoy otros Hermida y Vicente, sus hijos Marta y Juan, exploran el camino.

Isaac Vicente, Chispas para el siglo, ya oyó siendo joven que en Balaídos se bromeaba con la persistencia de José Manuel Hermida, el pope gallego de los lanzamientos, maestro del martillista olívico.

- Hermida, vas a acabar entrenando a los hijos de los atletas.

- De aquella ya no estaré aquí.

Pero aún está, longevo e impertérrito, y el pronóstico jocoso se ha cumplido. En Vila Nova de Cerveira, lugar habitual de peregrinación de los lanzadores por la precariedad material de Vigo, un Vicente de cuatro años lanza el vórtex (mezcla pedagógica de balón y jabalina) y una Hermida de once, el martillo. "Las etapas vienen y van. Hermida, gracias a Dios, sigue ahí", graba Chispas en piedra.

Hermida, tan breve atleta como interminable entrenador, cumple hoy 61 años. El de Matamá inició su magisterio técnico en 1982. Ya se pueden calcular sus pupilos en centenas, igual que sus logros: 536 medallas en campeonatos gallegos y 133 en campeonatos nacionales de las diferentes categorías, 18 de ellas a nivel absoluto. Aunque solo un oro, precisamente el de Chispas, campeón de España de martillo en 2011 aprovechando los tres nulos del geológico Cienfuegos.

Hace tres años se retiró del atletismo de alto nivel. Abandonó el Chispas de la jaula de lanzamiento por el Isaac Vicente del trabajo civil. "Dejé totalmente el deporte. Engordé mogollón", relata. Se recuerda pensando: "Si sigo así, voy mal". Había alcanzando 113 kilos. Modificó su alimentación hasta regresar a la frontera de los cien. Y retomó el atletismo como hobby de fin de semana. "Igual que el que practica fútbol, como no sé hacer otra cosa, voy a tirar martillo". Le ha sobrado para lograr en Vila Nova la mínima para el Nacional.

A Isaac Vicente, que se mudó a Porriño hace ya una década, le acompaña ahora en sus expediciones a Vigo una pequeña réplica que pronto cumplirá cinco años: su primogénito, Juan. "Va conmigo a jugar un poquito; tira un disco, un martillo, pero como entretenimiento", explica. "Cuando me retiré, él solo tenía un año y medio. Ha visto algún vídeo, alguna foto. Ve que la gente me habla de atletismo y me dice que quiere ir conmigo, ser campeón. Es más por los comentarios que escucha".

Isaac no tiene ningún interés en que Juan le herede el martillo. "Le gusta y es muy bueno en baloncesto. Es un niño grande, fuerte, coordinado", describe. "Yo lo pasé muy bien, viví muchas experiencias, viajé mucho y tengo grandes amigos. Pero no me gustaría que Juan hiciese un deporte individual. Y menos lanzamiento de martillo. Lo viví en mis carnes. Es muy duro, muy sacrificado, muy poco agradecido. Me gustaría más un deporte de equipo. Menos fútbol me vale todo". Pero anticipa que aceptará lo que su hijo elija: "Lo tendría que asumir. Lo mandaría con Hermida".

Porque Hermida se mantiene universal, sin filtros ni condiciones. Excluyendo las visitas de Juan, es su hija Marta su pupila más joven, con once años; el mayor supera los cincuenta. Trabaja con más de una docena, que son veintena si se incluyen las escuelas. "Me gusta empezar en categorías pequeñas. Vienen de otras actividades a perfeccionarse si poseen aptitudes", conviene. "Los mayores ejercen como abanderados y modelo de las nuevas generaciones".

Hermida va así tutelando a todos en su itinerario existencial:"Empiezan con uno y van con uno". Él nunca pierde la ilusión. Está entusiasmado con su grupo entre sub 20 y sub 16, liderado por Irene Gómez, también martillista.

A su hija Marta la descarga de toda la presión del apellido. "Está empezando. Va a otras actividades, tenis, baile moderno... Salió de ella que quería probar atletismo. Se entrena dos días a la semana después de clases de inglés, está lanzando y nada más. Lo que pasa es que es coordinada y aprende fácil, lo hace bastante bien para el tiempo que lleva". En Vila Nova, en su debut, Marta alcanzó con el martillo de 2 kilos 34.33 metros

Hermida condensa su era: "Se ha ido creando una escuela. Hay épocas de mejores resultados que otras, pero existe una inercia. El que llega tiene un espejo en el que fijarse. Siempre tuvimos atletas relevantes y relevos". La duda es si habrá recambio para él mismo. "Ser entrenador de atletismo y más de lanzamientos es muy exigente. Requiere muchas horas de dedicación, mucha implicación. Es un trabajo a veces oscuro, que no se ve. Y las instalaciones que tenemos no son ninguna maravilla, sino de las más precarias que se pueda imaginar. Ni módulo cubierto ni sala grande de musculación... Te las tienes que ingeniar", lamenta el veterano maestro, que el tiempo erosiona tan imperceptible como tenaz. Vicente insiste como el que descubre un farallón al que aferrarse en la marea: "Ahí sigue Hermida".