Al capricho del viento

Juan Vieito ha elevado su techo en la Fórmula Windsurf. Regresa del Mundial disputado en la portuguesa Praia da Rocha con la sexta posición. Un resultado que le deja "contento" y a la vez con "un poco de rabia". Una información errónea sobre la intensidad del viento en el penúltimo día le hizo montar un aparejo inadecuado, apartándolo de los cinco primeros.

Juan Vieito acaba de lograr en Portimao su mejor actuación en el Mundial de Fórmula Windsurf con una sexta posición que le deja satisfecho si bien estuvo luchando por las primeras posiciones en las primeras regatas del programa de competición de la cita, que tuvo lugar en la Praia da Rocha.

"El primer día me fue muy bien y conseguí estar siempre entre el top 5, haciendo incluso un tercero y con muy buenas sensaciones", relata el regatista del Limens Wind & Sup Club. Pero la intensidad del viento bajó en los días sucesivos, lo que complicó la navegación en la costa lusa. "Estas tablas necesitan un mínimo de siete nudos para navegar; por debajo de eso es imposible", subraya Vieito. "Algunos días no pudimos ni salir al agua, por lo que cuando hacía viento se concentraban muchas pruebas", indica. "El penúltimo día, en el que se concentró el mayor número de regatas, nos dieron una información poco realista, en la que se nos indicaba que habría unos diez nudos en el campo de regatas. Al llegar resulta que había veinte", se lamenta. "Tú montas tu aparejo en función de las condiciones que va a haber y yo monté una aleta muy potente, que te da mucha velocidad, pero que cuando hay mucha intensidad de viento resulta contraproducente". Así que el último día bajó del cuarto al sexto puesto porque "no iba nada cómodo". Aún así, se muestra satisfecho con su actuación: "Las regatas son así y, de todos modos, me voy contento".

Con ese sexto puesto supera sus expectativas de mejorar su rendimiento del año pasado en el Mundial de la modalidad, en el que fue octavo. "Mi idea era mejorar ese octavo puesto, pero sí que me da un poco de rabia porque me vi ahí delante", destaca.

Ahora ya se prepara para próximos retos. "Tenemos en Galicia un Campeonato de España, que se va a celebrar en Raxó en septiembre; y luego un Windsurf Festival en Grecia, a finales de agosto, una prueba de prestigio con una puntuación de 2 (máxima puntuación)", anuncia.

Además de su pasión por el deporte, el vigués reparte su tiempo entre el mar y sus estudios de Odontología en la Universidad de Santiago. "Me lo tomo con calma porque es complicado compaginar ambas cosas. Estoy aprovechando que estos años son buenos para el deporte y me lo permiten mis padres y estoy más volcado en el windsurf", reconoce.

Juan es el hermano mayor de Tomás Vieito, que compite en la modalidad olímpica de RS:X. "Usamos tablas diferentes", explica. "Lo suyo es clase olímpica, la mía es diferente, aunque también es profesional". Pese a que se iniciaron juntos en el windsurf, al llegar a la categoría absoluta separaron sus caminos. "Una vez que acabas las categorías inferiores tienes que decidir en qué categoría absoluta participas. Tomás eligió la clase olímpica desde un principio porque, por sus características físicas, le iba mejor que esto, en el que usamos un material completamente diferente. Usamos velas de 12 metros cuadrados, ceñimos casi a 30 nudos? Es como todo llevado al extremo. En cambio, la tabla olímpica es más pequeña, es un monotipo, y ambas clases tienen filosofías diferentes", destaca.

Además, en su día, Juan Vieito se decantó por la Fórmula Windsurf porque entonces "en España no había una estructura deportiva que te asesorara; no sabíamos cuál era el plan de la Federación Española para poder acceder a la modalidad olímpica y opté por lo que mejor se conocía en Galicia. Estás muy solo en el apartado olímpico y ni me lo podía permitir siquiera, pero estoy muy contento con la decisión que he tomado", recalca.

De todos modos Juan y Tomás se ayudan y apoyan siempre que pueden. "Él viaja mucho y casi siempre está en concentraciones. Ahora mismo están en el Lago di Garda, pero cuando se viene a Vigo aprovechamos y entrenamos juntos".

Juan recibe el apoyo del Limens Wind & Sup Club. "Acaban de empezar y están en la lucha, peleando por sobrevivir, aunque con los pocos recursos que tienen me ayudan muchísimo y sacan el dinero de donde sea para ayudarme", asegura.

Vieito indica que en Galicia la flota de Fórmula Windsurf es "diversa". "En el último Autonómico éramos unos 40, hay mucha gente amateur, que navega por placer, y es bastante diversa la flota, pero a todos nos encanta lo que hacemos, nos gusta el mar y nos gusta el ambiente. Creo que es una clase que cada vez va más".

Vieito participa en las competiciones autonómicas con el fin de "promocionar la clase, que la gente nos vea y que la Federación Gallega siga apoyando a los nuevos. Hay que realizar el esfuerzo e ir a todo lo que se pueda a Galicia, también para lograr patrocinios y que haya más ambiente en los clubes". Añade: "Las clases tradicionales son, desde mi punto de vista, el Paleolítico. Ahora vienen estas clases, que son más rápidas, más baratas, y poco a poco vamos a ir consiguiendo que explote de forma definitiva aquí".