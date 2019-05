El Acanor, dispuesto a aferrarse a la vida

El Acanor Novás juega este sábado (19.00) su último partido como local ante el Barcelona B, con la esperanza de que no sea el último en la categoría. Tras dejar escapar una oportunidad de oro para salir de los puestos de descenso -con la victoria en Zarautz el equipo habría dependido de sí mismo-, los de Ismael Martínez deben de vencer a uno de los mejores filiales del mundo, sumar en el Quijote Arena una semana más tarde en la clausura de la campaña y esperar resultados favorables.

El Novás es penúltimo, con 19 puntos (los mismos que Santoña), y en los puestos de descenso les acompaña el Agustinos, con 20. Fuera del descenso, también con 20, está el Sant Marti Adrianenc; con dos más, ARS Palma del Río y Amenabar Zarautz. Hasta seis equipos en la lucha o siete si se cuenta al Bordils, con 24, que en caso de un hipotético triple empate sería el que descendiese.

"No queremos especular. Si hacemos los deberes, nos salvaremos. Pero no podemos fallar. Ahora sí que no hay ningún tipo de margen", comentan en el club, aunque los analistas creen que puede haber un equipo que se salve con 21 puntos. El equipo volvió el lunes a los entrenamientos para preparar la visita del Barcelona B, equipo que dirige el vigués Roi Sánchez y capitaneado por el exjugador del Novás Ramón Pumariega. "Será un partido muy especial. Sólo estuve un año en O Rosal pero para mí el club y lo que lo rodea significan mucho", señala el pivote nacido en Carballo.

Los azulgranas, que llevan un año irregular, vendrán con todo su arsenal. Destaca el hijo del técnico del primer equipo, Alex Pascual, y los prometedores Mamadou Diocou, Jannek Klein y Juri Knorr, todos internacionales con sus respectivas selecciones. Algunos de ellos jugarán el viernes con los mayores en Pontevedra. En la ida, en el que fue el primer partido de 2019, vencieron los blaugranas por la mínima después de que los árbitros anulasen el gol del empate de Miguel Trigo por centésimas de segundo.

A pesar del potencial del rival, el Acanor Novás quiere seguir agarrándose a la permanencia con su buen hacer ante los equipos de arriba. A excepción del Torrelavega, ninguno de los equipos que están en la zona alta ha ganado en O Rosal. El club que preside Andrés Senra volverá a mostrar su lado más humano, invitando a los alumnos del Centro San Xerome Emiliani, que recibirán detalles del FC Barcelona, y también dará la oportunidad a niños menores de 8 años de acompañar a los jugadores de ambos equipos a la salida a pista.

Todavía es posible inscribir a niños y niñas nacidos de 2011 en adelante en el 660928686 o en info@atleticonovas.com (nombre completo, edad y un contacto del responsable). Los únicos requisitos son acudir con una camiseta del club o roja y estar en el túnel a las 18:45.

Votaciones al mejor

Por segundo año, este sábado se entregará el trofeo CCMM de O Rosal al MVP de la temporada. Los seguidores pueden votar en la web del club (www.atleticonovas.com) hasta el día 10 y el sábado antes del inicio del partido un representante de la Comunidad de Montes entregará el galardón, que David Pichel logró el año pasado.