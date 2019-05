Paquito Navarro: "Lo mejor está por llegar"

El MVP del último Open de Alicante llega a Vigo radiante, feliz, pero con los pies en el suelo, consciente de que en la ciudad olívica se enfrenta a un cuadro complicado y que se puede ir a la calle a las primeras de cambio. Se muestra ambicioso, pero señala a Sanyo y Maxi y a Bela y Lima como los principales aspirantes al número uno.

El sevillano Paquito Navarro y su pareja deportiva, el portuense Juan Lebrón, llegan a Vigo después de haberse convertido en Alicante en la primera dupla española que consigue el triunfo en una prueba del World Padel Tour. "Eso ya no nos lo va a quitar nadie", dice con orgullo. Elegido como MVP de la cita alicantina, Navarro jugará su primer partido en Vigo mañana, a las 15:15 horas en el Ifevi.

- ¿Cómo llegan a Vigo después de esa victoria en Alicante?

- Muy contentos, felices. Pero somos conscientes de que ha sido una gota en el mar. En Vigo nos ha tocado un cuadro muy complicado y somos conscientes de que podemos irnos a casa a las primeras de cambio.

- Lebrón y usted llevan poco tiempo compitiendo juntos. ¿Se esperaban a estas alturas estar a este nivel?

- Nos esperábamos ir de menos a más y estamos muy contentos de cómo están saliendo las cosas, pero tanto Lebrón como yo somos ambiciosos y no nos conformamos.

- Juan Martín Díaz, que fue pareja suya en el pasado, apunta que éste es el año más igualado.

- Estoy de acuerdo. Antes no pasaba que el ganador de una prueba pudiera perder en primera ronda en la siguiente y hoy en día puede pasar perfectamente. Y eso es porque cada vez el pádel es más profesional y todo el mundo entrena a muerte con su equipo de trabajo cuatro o cinco horas al día y eso hace que el nivel se eleve y que dependa cada vez más del día que tenga cada uno. Antes era muy difícil que una de las primeras parejas perdiera con alguien que venía de la previa y hoy en día ya hemos visto que parejas que vienen de la previa ya han hecho cuartos y semifinales.

- Eso es algo que contribuye al espectáculo.

- Por supuesto. Es muy bueno para el espectador porque cuando compra una entrada sabe que va a ver un partido en el que no se puede asegurar quién va a ganar.

- ¿Cómo ve esa lucha por el número uno?

- Somos muy ambiciosos pero, a pesar de los resultados, nosotros de momento no miramos al número uno. Miramos a Vigo y no vemos más allá. Si Vigo se nos da muy bien y los siguientes torneos también, ya el ranking nos podrá en su sitio, pero de momento el número uno está muy lejos todavía, tienen que pasar muchos torneos para que tengamos siquiera alguna opción y para mí, a día de hoy, los claros favoritos son Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez y diría que también Bela y Lima. Nosotros vamos a intentar ponerles las cosas muy difíciles desde la tercera posición, pero a día de hoy la disputa está entre esas dos parejas y nosotros vamos a intentar meternos en la lucha, pero todavía tenemos que demostrarlo.

- Por lo pronto, Lebrón y usted ya son la primera pareja española en ganar una prueba del World Padel Tour.

- Eso ya no nos lo quita nadie. Nunca una pareja de jugadores nacidos en España había vencido en un Open de World Padel Tour y el día que nos retiremos diremos a nuestros nietos que fuimos la primera pareja española que ganó un World Padel Tour. Vamos a ver, con el tiempo, si podemos decir que fuimos la primera pareja española en ser número uno. Pero para eso todavía queda.

- ¿Ya han alcanzado el nivel que quieren para estar ahí luchando?

- A pesar de los resultados, lo mejor está aún por llegar. Lebrón todavía sigue adaptándose a su nueva posición, a la derecha. Tiene que mejorar en algunos aspectos y yo, por supuesto, puedo mejorar en muchos otros.

- Tras el triunfo en Alicante, llegaran a Vigo con todos los focos centrados en ustedes.

- Ahora hay bastantes ojos puestos en nosotros, pero lo tenemos que ver como una motivación, no como un elemento de presión. Tenemos que mantener los pies en el suelo más que nunca.

- ¿Conoce Vigo?

- No tengo el gusto de conocer Vigo y me voy a quitar una espinita personal que tengo porque quiero conocer todos los rincones de España y más si se trata de Galicia. Espero que me dé tiempo de estar en Vigo lo suficiente para conocerla un poquito y voy a poner todo de mi parte para estar hasta el último día y poder conocer la ciudad, que me han dicho que es espectacular.

- ¿Qué ambiente se espera?

- El pádel es un fenómeno imparable y a cada prueba que vamos las gradas se llenan. Esperemos que en Vigo las gradas se llenen también, que nos apoyen, nos animen y nosotros esperamos recibir el cariño del público y, por supuesto, que disfruten del pádel y que aprovechen la ocasión de ver el mejor pádel del mundo porque la verdad es que en directo es mucho más espectacular y ésta es una muy buena oportunidad para consolidarse como capital del pádel.

- ¿Como las caídas? Su imagen en Portugal atravesando una pared de cristal dio la vuelta al mundo...

- Totalmente. Así de espectacular es que hasta se atraviesan cristales. Fue un percance ya superado que no ha dejado secuelas graves. Fue un mal trago, pero si de algo ha servido es para que el pádel saliera durante unos días en todas las televisiones del mundo.

- Este año, además, estamos ante la edición más internacional.

- Si, es verdad. Y a cada ciudad, a cada país al que vamos es para quedarnos. Es un fenómeno imparable y solo tenemos que sembrar la semillita porque el deporte hace el resto. Martín Echegaray, que fue mi entrenador el año pasado, decía que el pádel es como un virus mortal y que una vez que te pica ya no te lo sacas de encima. Así que a seguir picando en cada vez más países para que este deporte siga creciendo y ver si algún día puede llegar a ser olímpico.