"Este año se está viendo un nivel bastante parejo"

"El Galleguito" anuncia que también llega con ganas a la cita olívica, sobre todo después de haber tenido que perderse el torneo de Alicante por lesión. "Espero que, por lo menos, me respete la lesión y después, a ver", dice sobre sus objetivos. "Lo deportivo no es que quede en un segundo plano pero ojalá que pueda estar lo mejor posible físicamente", dice. Formando pareja con Agustín Tapia, jugarán esta tarde en el Ifevi ante Federico Chingotto y Juan Tello. "Jugamos veinte semanas por año y casi siempre los mismos jugadores, así que nos conocemos todos bastante y creo que se está viendo este año un nivel muy parejo. No hay una pareja favorita como hubo otros años y tanto en mujeres como en hombres va a ser muy interesante ver todos los partidos desde el principio del cuadro", apunta el jugador, que formó con Fernando Belasteguin la pareja número uno durante 13 años consecutivos.