Vilariño rompe su techo en Navia

Los deportistas locales Ignacio Vilariño, las hermanas Carla y Sabela Barciela y Tamara Aranda fueron los grandes protagonistas de la jornada de ayer en el Máis Que Auga de Navia, escenario de las rondas previas del Vigo Open 2019, cuarta prueba puntuable del World Padel Tour, que recala en la ciudad olívica por vez primera en su historia.

El vigués Ignacio Vilariño, que forma pareja con Jon Santana, ha superado todas sus expectativas y ya está en la segunda ronda de la previa. Tras superar con solvencia sus dos primeros encuentros el domingo, ayer por la mañana se mostró imparable en el encuentro de la tercera ronda de la 'preprevia', que daba acceso a la ronda previa. Y no defraudó.

En su encuentro de ayer por la mañana superaron a la dupla formada por Aitor García Bassas y por David García Campos por un solvente resultado de 6-2 y 6-3. Ni él mismo se esperaba un resultado tan extraordinario.

"Es la primera vez que entro en previa y la verdad es que estoy muy contento", reconocía a FARO DE VIGO el vigués tras el encuentro matutino. Para su compañero Jon Sanz era la cuarta vez que alcanzaba la fase previa. "Estamos muy contentos con el nivel demostrado en la pista y con muy buenas sensaciones para el encuentro de esta tarde", decía el vigués antes de su duelo vespertino, a la vez que añadía: "Creo que, más que nada, ha sido el público el que nos ha tirado hacia adelante. El ambiente es inmejorable", asegura.

"Estoy muy orgulloso de la gente. No me esperaba menos. Aquí el público te lleva en volandas a la victoria. Si no llega a ser por ellos estaríamos fuera, seguro", indicaba. Y tal y como se esperaba, el público abarrotó las instalaciones del complejo deportivo de Navia para el encuentro que les enfrentaría al murciano Pedro Vera y al barcelonés Javier Redondo. El resultado de este duelo fue de 6-4 y 6-3, desatando el delirio de la parroquia local. Vilariño ha roto su techo en el World Pádel Tour y ya anuncia guerra para el siguiente duelo, que se jugará hoy a primera hora de la mañana (9.00) ante el argentino Gonzalo Díaz y al canario Aday Santana.

Por su parte, ayer empezaba la competición en el circuito femenino, con el estreno de la fase 'pre previa' en la que siete parejas alcanzaron la siguiente ronda, entre ellas, la pareja formada por las gemelas Carla y Sabela Barciela, y la formada por la también viguesa Tamara Aranda, que debutaba en el World Pádel Tour formando pareja con Carmen León.

Imponiendo su ranking y su condición de locales, las hermanas Barciela, Carla y Sabela, fueron las primeras en estrenar victoria en esta rondacon un doble 6-2 frente a Catarina Castro y Bárbara Soraia Coelho en menos de una hora de partido.

Hoy jugarán su segundo partido a partir de las 11.00 horas ante la pareja catalana formada por Ingrid Van Boven y Eva Gayoso. Las hermanas Barciela quieren llegar al menos a la última ronda de la previa y han mandado un serio aviso a sus rivales en el encuentro de ayer.

Un resultado más contundente cosecharon Carmen León y la viguesa Tamara Aranda, que vencían por 6-1 y 6-0 a las debutantes en el World Padel Tour Emmie Ekdahl (Suecia) y Lucía Pérez Parra. Hoy jugarán, también a las 11.00 horas, ante las sevillanas Magdalena Pérez Marín y Marta Borrero.

Y mientras la acción deportiva se centraba desde el domingo en Navia, se realizaban las tareas de acondicionamiento de las dos pistas que se han instalado en el Ifevi y que empezarán a acoger partidos a partir de esta misma tarde.