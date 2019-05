La madurez de Ainhoa Lameiro

Ainhoa Lameiro sigue haciendo historia para el piragüismo gallego. El pasado verano lograba un bronce en el Mundial Junior y Sub 23 en Ivrea (Italia). En aquella ocasión formaba parte del novedoso C-2 mixto junto al deportista vasco Pau Echaniz. Ahora, en el C-1, la de Salceda escribe otro capítulo brillante en su carrera deportiva, ya que tras los controles internos programados por la Federación Española se ha ganado una plaza en el equipo nacional absoluto con 18 años y se mete de lleno en la carrera hacia unos Juegos de Tokio que ella admite que ve todavía lejanos.

La palista de Salceda de Caselas Ainhoa Lameiro madura a pasos agigantados. Aún no ha cumplido los 19 años (los hará en septiembre) y su actuación en los selectivos programados por la Federación Española de Piragüismo para la modalidad de slalom las dos últimas semanas le ha valido para ganarse una plaza en el equipo olímpico español, junto a Nuria Villarubla y Kara Olázabal, en la modalidad de C-1, que en Tokio se estrenará en el programa olímpico.

Lameiro, que acudía a los selectivos con la intención de asegurarse la plaza para el Europeo y el Mundial de categoría sub 23, se ha ido con un puesto en el equipo absoluto, metiéndose de lleno, además, en la carrera olímpica, aunque asegura que Tokio no es su objetivo, ya que hasta ella misma está sorprendida de su rendimiento en los selectivos, donde se anotó, además, un triunfo parcial en la segunda prueba.

Además, se ha asegurado su presencia en el Europeo absoluto y en tres pruebas de la Copa del Mundo. En juego está el billete para el Mundial, por lo que la palista de Salceda se enfrenta a un verano intenso de entrenamientos y competiciones. Un reto que acepta sin rechistar. "Estoy muy contenta porque no me esperaba, para nada, este resultado", confiesa desde La Seu de Urgell, donde está concentrada desde el pasado mes de septiembre. "Mi objetivo al principio del año, después de venirme para aquí, era entrar en el Europeo y en el Mundial Sub 23, que ya era difícil, pero he conseguido entrar en el equipo sénior y estoy muy contenta", repite aún asimilando su gesta.

Su rápida evolución le sorprende mucho. Desde su llegada a La Seu ya nota que es una palista mejor, "técnicamente, pero sobre todo, he aprendido a competir". "Creo que era algo que necesitaba porque los nervios me traicionaban mucho", confiesa.

En los selectivos de las dos semanas anteriores se sacudió la presión y llegó a ganar incluso una de las pruebas, lo que le permitió realizar las citas en territorio francés con más tranquilidad. "Cuando vi que me había ganado la plaza me puse muy contenta porque este año ha sido duro. Me he mudado, he superado diferentes lesiones, pero veo que por fin mi trabajo se está viendo reflejado", asegura Lameiro, que hace cuatro años se había mudado al Centro de Tecnificación de Pontevedra.

"Con 14 años ya me fui de casa", dice sobre su madurez. También refleja su apuesta por un deporte que ahora le ofrece la opción de disputar unos Juegos. "Los de Tokio están bastante lejos. Realmente ahora mismo no es mi objetivo, aunque estoy entre las tres chicas que pueden ir, pero Nuria Villarubla tiene 28 años y mucha experiencia compitiendo, está un nivel por encima de nosotras y es la candidata principal para ir a los Juegos", asegura. De todos modos, seguirá luchando por su sueño olímpico si no llega en 2020. "Cuando empecé a hacer piragüismo no me imaginaba esto. Poco a poco lo voy consiguiendo", dice.

Su próxima cita internacional será el Europeo absoluto (del 30 de mayo al 2 de junio en Francia) y, a continuación, las tres Copas del Mundo (que serán en Londres, Bratislava y Alemania). "Como es mi primer año en esta categoría voy, sobre todo, a aprender de las mayores y a disfrutar de la experiencia", anuncia. "El reto será intentar competir lo mejor que pueda y si no consigo nada importante no importará porque el objetivo es aprender".

Los selectivos han confirmado que Lameiro tiene el nivel para luchar con las mejores. "Soy una persona que confía poco en sí misma y ya el primer fin de semana en La Seu fui dándome cuenta de que puedo estar con ellas, luchando", apunta.

Así que ya se prepara para un verano intenso en el que tendrá que competir casi todos los fines de semana. La cita de la Copa del Mundo de Londres será del 14 al 16 de junio y una semana más tarde, del 21 al 23, la de Bratislava. Además, competirá también en el Europeo y en el Mundial sub 23. La cita continental será en Eslovaquia, del 4 al 7 de julio, mientras que el Mundial está programado del 16 al 21 del mismo mes en Polonia. Para acabar, la Copa del Mundo de Alemania, del 30 de julio al 1 de agosto.

Si logra el billete para el Mundial absoluto, tendría que seguir compitiendo en septiembre. Para ello tendría que quedar entre las 16 primeras en una de las pruebas de la Copa del Mundo, o entre las 24 primeras en dos ocasiones. Si no lo consigue, aún tendría una opción de repesca en el Campeonato de España, que será en La Seu de Urgell en agosto.

En las cábalas también entran las opciones olímpicas del equipo nacional. "Se repartirán 15 plazas para Europa en el Mundial. Si no se consigue habrá que esperar al Europeo del año que viene, donde se pondrán en juego cinco plazas más", explica Lameiro.

Se trata pues de un año clave en las aspiraciones de todo el equipo nacional. "Yo estoy un poco fuera de onda porque no me imaginaba nada de esto", reconoce, pero tal y como se ha dado la sorpresa en los selectivos, no se descarta que Ainhoa Lameiro siga creciendo y sorprendiendo a propios y extraños: "Cuando veo que me salen las cosas, que el entrenamiento sirve para algo, me motiva a entrenar más para seguir mejorando".