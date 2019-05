El Godoy Maceira renueva a Sarai Samartín e Inés Hernández

Dos de los pilares del Godoy Maceira Porriño, las jugadoras de primera línea Sarai Samartín e Inés Hernández, han renovado por una temporada. El técnico y presidente del Godoy, Abel Estévez, se muestra satisfecho. "Sarai lleva muchos años con nosotros. Empezó en las categorías inferiores. Es nuestra capitana y una referencia en cuanto a compromiso. Poco a poco ha ido creciendo e incluso ha ido a alguna concentración de la selección española B. Esperemos que siga muchos años en nuestro club y que su importancia cada vez sea mayor", valora. De Inés Hernández destaca que "aporta la experiencia que falta en una plantilla tan joven y que ha sido fundamental este año, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Espero que esté muchos años con nosotros".

Sarai explica: "He confiado en el proyecto desde el principio más allá de que haya sido un año duro. Llevamos una buena línea de trabajo y por eso he decidido apostar un año más. Personalmente me siento bien, más allá de los altibajos que se plantean durante la temporada". Sobre el próximo año, Sarai pronostica que "los objetivos serán ambiciosos, de pelear por los puestos de arriba y luchar por estar presentes en la Copa".

"Tengo mucha ilusión de seguir un año más con este proyecto", confirma Inés Hernández. "Ha sido un año muy diferente para mí en todos los aspectos. Quizás los resultados no fueron los mejores que se esperaban, pero sigo pensando que tenemos un gran equipo y que lo bueno está por venir".