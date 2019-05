Casillas, sobre su futuro: "Lo importante es estar aquí"

Iker Casillas dijo ayer que no sabe qué será del futuro pero que "lo más importante es estar aquí", a su salida del hospital de Oporto donde estuvo ingresado tras el infarto que sufrió el pasado miércoles. "Me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses. La verdad es que me da igual, lo importante es estar aquí", señaló, visiblemente emocionado, en unas breves declaraciones ante la prensa que esperaba a las puertas del hospital.

El jugador, que salió de la mano de su mujer, Sara Carbonero, agradeció todo el apoyo recibido estos días y consideró que "había que esperar" y "dejar que el corazón, el cuerpo y la cabeza se asienten".

"Fue algo que puede suceder en cualquier momento a cualquier persona, me tocó a mí", dijo Casillas, que cumplirá 38 años este mes, y reconoció que tuvo "mucha suerte": "Puedo contarlo, lo podéis ver".

El guardameta, que apenas pudo contener las lágrimas, agradeció a los médicos del Oporto y al personal del hospital el trato que le dieron para ayudarle con su problema médico, así como el homenaje que le prestó su club el pasado sábado y todos los mensajes de apoyo. "Iré contestando porque voy a tener tiempo para ello", bromeó ante la veintena de cámaras, la mayoría de medios españoles y portugueses, que se instalaron en la entrada del hospital. "Gracias por la espera y nos veremos pronto", prometió antes de irse.

Casillas estuvo arropado a su salida por parte del personal del hospital, que formó un pasillo hacia la puerta por la que abandonó el centro médico.

El portero sufrió un infarto durante un entrenamiento y tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital, donde fue sometido a un cateterismo. Su problema de salud ha tenido un gran impacto en todo el fútbol mundial, que le ha prestado homenajes y le ha enviado mensajes de apoyo durante los últimos cinco días. Vicente del Bosque habló ayer de Casillas. "Ha sido uno de nuestros héroes, un chico que ha pertenecido prácticamente toda su vida a un solo club y que ha tenido un recorrido magnífico en lo deportivo y lo personal, siempre con un gran comportamiento", comentó el salmantino. El exseleccionar español no se mostró sorprendido por las muestras de cariño que ha recibido Casillas "porque es algo que se ha ganado con su comportamiento como jugador y persona".