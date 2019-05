El Choco presenta sus credenciales

A sólo dos jornadas para terminar la temporada en la Tercera Dvisión, los pupilos de Gonzalo Fernández tienen en su mano hacer historia por tercera campaña consecutiva y colarse de nuevo en el play off de ascenso a la Segunda División B. Su claro triunfo esta jornada ante el colista, un Porriño Industrial ya descendido desde hace tiempo, combinado con el empate sin goles del Alondras en el campo del Polvorín (0-0), permite a los redondelanos ascender a esa deseada cuarta plaza.

Ahora el Choco sabe que depende de sí mismo para conseguirlo aunque no será fácil. La prueba de fuego será el próximo fin de semana, en una penúltima jornada en la que visitarán al Barco, sexto clasificado a sólo un punto de los redondelanos. Un triunfo en ese encuentro supondría colocar pie y medio en el play off puesto que el conjunto de Gonzalo Fernández cerrará la campaña en su fortín de Santa Mariña recibiendo a un descendido Boiro.

Pocos podían imaginar esta situación después de las primeras siete jornadas, en las que el Choco únicamente acumulaba cinco puntos en su casillero y todo eran dudas sobre el nuevo proyecto encabezado por Gonzalo Fernández. Sin embargo, el trabajo, la constancia y la confianza en una idea y una filosofía acabaron dando los frutos deseados. Los redondelanos convirtieron su cancha en un feudo prácticamente inexpuganble y esa solidez como local fue la base sobre la que se empezó a construir el sueño.

El tempranero gol de Comis, apenas superado el minuto 6 de partido, servía para templar los posibles nervios de un partido en el que el Choco sabía que no podía fallar si no quería ver cómo esa ilusión de estar en el play off de ascenso se desvanecía casi definitivamente.

Pero el tanto también derivó en una excesiva relajación y el Porriño aprovechó la circunstancia para meter el miedo en el cuerpo a los aficionados presentes en Santa Mariña. De hecho, al cuarto de hora los visitantes lograron empatar por medio de Richi aunque el colegiado, el vigués Rubén Extremadura, anuló el tanto por fuera de juego.

El Choco salió indemne de esa fase del encuentro y una apertura de Antón Vilas para Yerai a la media hora de juego acabó convirtiéndose en un pase raso que Nacho convirtió en el 2-0 para dar más tranquilidad a los locales.

Con el encuentro encarrilado, el Choco mostró su mejor cara en la reanudación. Además, la fortuna se alió con los pupilos de Gonzalo Fernández en un intento de saque rápido con la mano de Miguel que tropezó con la cabeza de Palmás. El balón, para colmo, le quedó franco al delantero redondelano, que no tuvo problemas para superar al meta porriñés en su salida y firmar el 3-0.

Antón Vilas fue el encargado de cerrarla goleada tras recibis un centro raso de Comis, realizar dos regates dentro del área y colocar la pelota pegada al palo para que Miguel no pudiese evitar el tanto.

Con el partido ya decidido, el Porriño tuvo también sus opciones para marcar al menos el gol de la honra. Primero, en sendos tiros de Caramés que Cortegoso detuvo sin excesivos apuros. Pero, sin duda, la ocasión más clara fue un contragolpe en el minuto 88 en el que Benja, solo ante el meta local, estrelló su remate en el poste. Y apenas un minuto después fue de nuevo Cortegoso el que respondió muy bien a un tiro de Claudio para mantener su portería a cero.