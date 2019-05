El Alondras empata y cede la cuarta plaza

No pasó del empate sin goles el Alondras ante el Polvorín, quedándose sin la cuarta plaza en beneficio del Choco. La victoria del bloque redondelano, con el que tiene el golaveraje perdido, provoca un intercambio por la última plaza que da derecho a jugar la promoción a solo dos jornadas del final. Los pupilos de Antonio Fernández brindaron un encuentro tan tenso como vistoso ante uno de los conjuntos más en forma de la categoría.

El plan del Alondras funcionó en la primera mitad. Tenía muy estudiado al cuadro de José Durán y sabía cómo hacerle daño. Los visitantes presionaron con suma inteligencia la salida de balón del filial del Lugo, provocando varias pérdidas en la fase de creación que dieron lugar a rápidas transiciones en las que creó mucho peligro.

Sin embargo, faltó efectividad. Mucha pólvora mojada en la ofensiva del cuadro dirigido por Antonio Fernández. De todas formas, existió una jugada clave en el tramo inicial. Una acción muy protestada y que pudo cambiar el transcurso del encuentro. Fue un posible penalti sobre Osterholm que el colegiado no señaló.

El encuentro continuó por los mismos derroteros tras el paso por los vestuarios. Los dos bandos trataron de imponer su juego. Hacer su fútbol ante un rival que no daba su brazo a torcer. El técnico locatario José Durán agitó su banquillo rápidamente. No le terminaba de convencer su once revolucionario. Si bien, la apuesta por Julen en la portería le funcionó muy bien. Seguridad absoluta en su primer partido de la temporada ante las acometidas del Alondras. El ariete Escobar, cuya suplencia fue una de las noticias más sorprendentes del duelo, aportó frescura al ataque del filial del Lugo.

En el otro lado del campo, el Polvorín tampoco creaba excesivo peligro. Rayco fue el que más cerca estuvo de perforar la meta defendida por Nucho.