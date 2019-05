Nuevo reto para el Coruxo en la recta final de la liga

El Coruxo afronta los últimos tres partidos del campeonato con un nuevo objetivo tras la última asamblea del fútbol español. La aprobación del nuevo formato de la próxima edición de la Copa del Rey, con la presencia de siete equipos de cada uno de los grupos de Segunda División B, beneficia claramente al conjunto de O Vao.

La reglamentación no incluye en esos siete equipos que jugarán la Copa a los filiales, por lo que como en el grupo en donde está el equipo vigués, el Atlético de Madrid B es tercero, y el Real Madrid Castilla, cuarto, se clasificará el noveno clasificado, el Coruxo.

A los de Jacobo Montes le esperan tres partidos complicados, pues esta tarde visitan al Real Madrid Castilla y en la última jornada viajan al Reino de León para medirse a una Cultural Leonesa que ya sabrá si disputa la fase de ascenso o no. En casa, el próximo domingo a las 18 horas, recibirán a un Unionistas que, en estos momentos, es el rival a batir ya que está a dos puntos de los vigueses.

En la lucha por esa última plaza podrían entrar el Celta B y el Inter de Madrid, pero ya dependen de terceros resultados para lograr la clasificación.

El equipo entrenado por Jacobo Montes realizó en la mañana de ayer en el campo de O Vao la última sesión de entrenamiento. Como ha sido habitual a lo largo de todo el campeonato, los hermanos Montes no prepararon una sesión intensa. El equipo realizó un suave calentamiento, para posteriormente perfilar algunos aspecto tácticos que utilizarán esta tarde en Valdebebas ante el filial blanco. Un Real Madrid Castilla que ocupa la última posición que permite disputar el play off de ascenso, pero con un Pontevedra y una Leonesa que le pisan los talones muy de cerca. El técnico vigués no podrá contar en esta ocasión con Mateo Míguez, Javi Megía y Néstor Franco, que continúan lesionados, mientras que Samu se queda en Vigo por decisión técnica.

Ayer fue Marcos Montes quien atendió a los medios tras el último entrenamiento, indicando que "Valdebebas es un campo que gusta jugar allí, y tras el buen partido del domingo pasado ante el Atlético de Madrid B, a ver si somos capaces de repetir esas mismas sensaciones y hacer un buen encuentro. Debemos ser capaces de competir bien durante la primera media hora de juego y conseguir que no se pongan por delante para ver si esa ansiedad que se pueda generar por no ir por delante en el marcador juegue un poco más adelante a nuestro favor".