El Multisport se cierra con la prueba reina

El Festival Multisport de Pontevedra está llegando ya a su fin. Después de una semana plagada de competiciones, actos y conciertos, el evento deportivo más importante del año en la provincia se cerrará hoy con la disputa de la prueba reina: el Mundial de triatlón de larga distancia. El pontevedrés Pablo Dapena defiende título en modalidad masculina, en la que se medirá a otros grandes favoritos como el ferrolano Javier Gómez Noya (ocho veces campeón del mundo) y el neozelandés Terenzo Bozzone (heptacampeón), en un campeonato que, según se prevé, será uno de los más disputados de la historia por el alto nivel de los deportistas que habrá en la línea de salida. En cuanto a la carrera femenina, la triatleta local Saleta Castro parte como una de las principales aspirantes a llevarse la victoria.

A partir de las 8.00 horas, casi un millar de triatletas entre las categorías élite, sub 23, júnior, paratriatlón y grupos de edad completarán 3.000 metros de natación, 106 kilómetros de ciclismo sin drafting (no está permitido ir en pelotón o a rueda de otros participantes) y 30 kilómetros de carrera a pie, aunque el segmento de natación previsiblemente se reducirá a la mitad porque la media entre la temperatura ambiente y la del agua no llegará a los 14 grados. Esta circunstancia, a priori, perjudicará a los deportistas gallegos, pues tendrán menos margen para ganar ventaja con algunos rivales.

Será en el segmento ciclista donde casi todos intentarán "dinamitar" la carrera para ponérselo complicado a los españoles. Además de Gómez Noya y Dapena, la poderosa Tri Armada española está compuesta por Albert Moreno, Gustavo Rodríguez, Ander Irigoien y Ander Okamika. "Este Mundial va a ser más duro, porque el recorrido tiene muchos repechos, tanto en bici como incluso la carrera a pie. Cómo gestione cada uno la nutrición durante la prueba será clave. Tengo la ilusión de poder competir en casa, delante de mi familia y amigos, pero la preparación no ha sido la ideal, vengo de un viaje muy largo -Bermudas- hace pocos días, y mis entrenamientos no están enfocados para esta distancia específicamente, pero voy a salir a luchar y a estar lo más arriba posible", indicó Gómez Noya.

En categoría femenina Saleta Castro, Gurutze Frades, Anna Noguera, María Pujol y Judith Corachán, conforman la selección más potente y con mayor representación en la salida. "Llego en un buen estado de forma, y este es mi principal objetivo de la temporada. Lo he preparado con mucha ilusión y correr un Mundial en casa, en mi ciudad, es algo que no se volverá a repetir. No sé en qué puesto puedo quedar, pero sí sé que lo pelearé al máximo", afirmó Saleta Castro.