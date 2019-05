Ainhoa Lameiro apunta hacia Tokio

La selección española de piragüismo en la modalidad de eslalon que competirá en el Campeonato de Europa, del 31 de mayo al 2 de junio, ha quedado cerrada hoy con la cuarta y última de las pruebas, que han supuesto la clasificación de Nuria Vilarrubla, Klara Olazabal y de la gallega Ainhoa Lameiro en C1; y la de Joan Crespo, David Llorente y Samuel Hernanz en K1, que se unen a los palistas que obtuvieron plaza el sábado: Miquel Travé, Ander Elosegu y Dani Marzo en C1 y Maialen Chourraut, Laia Sorribes y Nuria Vilarrubla en K1.



El proceso selectivo interno dispuesto por la Federación Española de Piragüismo ha concluido en la ciudad francesa de Pau, donde cada palista sumaba los tres mejores resultados obtenidos en las cuatro pruebas programadas, de las que las dos primeras se celebraron la semana pasada en La Seu de Urgell (Lleida).

El casting del piragüismo español, al que también tienen que someterse los integrantes de la especialidad de eslalon, contó con los dos palistas participantes en los Juegos de Río 2016, la campeona olímpica Maialen Chourraut, que ganó su plaza en K1 y el diploma olímpico Ander Elosegi, que lo consiguió en C1.



Para el Europeo 2019, a ambos se suman Travé, Marzo, Sorribes y Vilarrubla, a la espera de la ratificación por parte de la junta directiva de la Federación Española.

En las finales disputadas hoy, en C1 la catalana Nuria Vilarrubla, que ya tenía plaza para la competición europea en K1, también la obtuvo en C1, siendo hoy tercera mientras que la joven gallega Ainhoa Lameiro fue sexta, y la vasca Klara Olazabal, octava.



Lameiro se convierte en la primera palista en alcanzar la internacionalidad en categoría absoluta en la especialidad. La de Salceda entra así de lleno en la carrera hacia los Juegos de Tokio 2020, en los que el C-1 femenino se estrenará en el programa olímpico.





El director técnico de la Federación Española, Ekaitz Saies, ha señalado que estas pruebas de selección han sido las "más profesionales, intensas y emocionantes" que ha tenido la "suerte" de vivir después de las celebradas el pasado año, organizadas por primera vez de manera conjunta con la Federación Francesa, que "salieron bien, pero este año se nota un mayor rodaje".Sobre el sistema de selección ha apuntado que ha sido "muy exigente para todos" que hace que el equipo resultante sea "el mejor que se puede tener para luchar por las plazas olímpicas".En cuanto a los resultados, Saies ha explicado que en la modalidad de canoa masculina Travé ha tenido un rendimiento "espectacular, convirtiéndose en el alumno aventajado de Ander Elosegi. Lo que ha hecho ayer ganando a todos los franceses y al propio Ander ha sido increíble. Elosegi empezó de la peor manera posible pero en Pau se recompuso y demostró el nivel de las últimas semanas y vuelve a ser el Ander de siempre, después de haber remontado posiblemente sea más fuerte de lo que era hace unas semanas".En canoa femenina: "Nuria ha dominado la competición, Klara ha tenido un rendimiento muy homogéneo estando en las dos finales en La Seu y en Pau, y la gran sorpresa ha sido Ainhoa que es una palista sub23, que ya en La Seu lo hizo realmente bien y ayer y hoy consiguió gran resultado. Me gusta ver que tenemos relevo en esta modalidad. La pena ha sido Miren Lazkano que se lesionó antes de ayer y hoy no pudo participar. Es una de las palistas más consagradas y habrá que ver que ocurre con ella".Sobre el kayak masculino ha enfatizado: "Ha sido increíble. Hasta la final de hoy nada estaba seguro. Samuel Hernanz se podía clasificar en primera o tercera posición. Al final lo hace como tercero y Joan Crespo y David Llorente, empatados a puntos, se clasifica primero Joan por tener un puesto mejor".Saies también ha valorado la actuación de la campeona olímpica Maialen Chourraut, que ganó las tres primeras competiciones y no tuvo que presentarse a la cuarta, demostrando un rendimiento "muy interesante" y con una "gran consistencia". Respecto a Laia Sorribes, avalada por destacados resultados internacionales, entre ellos, campeona de Europa, ha dicho que es la "sucesora natural de Chourraut. Viene de superar una lesión de hombro, me alegra verla en el equipo senior, y Nuria Vilarrubla, la única clasificada en canoa y kayak, es algo de admirar".