Gustavo Rodríguez, a por todas en Pontevedra

Recién llegado de Milán, donde consiguió el oro como guía del paratriatleta valenciano Hector Catalá en la primera World Paratriathlon Series del 2019 venciendo a la pareja británica y actuales campeones del mundo, empezando así con buen pie su camino hacia la clasificación de los juegos Paraolímpicos de Tokio 2020, el tudense Gustavo Rodríguez volverá a la larga distancia y lo hará en el Mundial que se disputa en Pontevedra.



En Pontevedrá se encontrará con los mejores de la distancia donde destacan los también gallegos Javi Gómez Noya, que viene de firmar un segundo puesto en Bermudas en su regreso a las Series Mundiales, y el actual campeón del mundo Pablo Dapena. Una prueba que dará inicio a la 8:00 en la ciudad del Lérez y donde tendrán que completar 3.000 metros a nado, 113 kilómetros en bicicleta y 30 kilómetros de carrera a pie.



Gustavo Rodríguez es el actual campeón de España de la distancia, título conseguido el año pasado en Pontevedra, por lo que cuenta con la ventaja de conocer ya el circuito.



El tudense ha disputado ya este año el Ironman de Sudáfrica, uno de los más difíciles del circuito y donde se han dado cita los mejores triatletas mundiales logrando un 13º puesto, un puesto que no le ha dado la clasificación para el Mundial de Kona, su otro gran reto del año. Será Brasil y será en el Ironman de Florianopolis el próximo 26 de mayo donde buscará esa ansiada clasificación.









Por su parte, Gómez Noya, que ayer estuvo ya en Pontevedra, apuntó que el nivel de la competición de este año es "muy alto" y señaló tanto a Pablo Dapena como a Terenzo Bozzone como dos de los rivales a batir, sobre todo este último, pues es una de las personas que ha ganado los Ironman más duros.



"Tengo que centarme en mi rendimiento. Me salió bien Bermuda, que era una distancia olímpica. No contaba con llegar a ese nivel y conseguir la plata tan pronto", admitió el ocho veces campeón del mundo, cuya próxima cita internacional serán las Series Mundiales en Japón.



Gómez Noya compareció en el "museo" sobre sus triunfos que el Santander ha instalado en la carpa y en el que se pueden ver, entre otras cosas, su medalla olímpica, algún Ironman y el premio Príncipe de Asturias.