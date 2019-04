Galicia sumó once medallas en el Campeonato de España de Bateles, que se celebró el domingo en aguas viguesas. Cuatro de esas medallas fueron de oro. Los remeros gallegos, de diferentes edades, igual que muchos de sus competidores, lograron en Teis elevar la práctica del remo a esa otra dimensión que se logra cuando todos los miembros de la tripulación alcanzan una simbiosis perfecta con el batel.

El deporte de remo, dentro de su infinita exigencia física, equilibrio e inteligencia, es un arte. No es nada fácil conseguir que un barco tripulado por varios atletas se deslice más que navegar sobre las aguas, a impulso de unos remos y cuerpos que tienen que funcionar como una máquina exquisita, coordinada, mórbida y sin sobresaltos. Cuando unos remeros, mientras fijan el círculo de palada, sienten que su barco se desliza bajo ellos y sólo escuchan el rumor del agua rozando el casco, están cerca de la perfección. No es sólo "tirar do pau", como se decía no hace mucho. Y el domingo en la ETEA, en Teis-Vigo, en el Campeonato de España de bateles, hubo varias tripulaciones que llegaron a alcanzar casi ese ritmo perfecto en que el remo, efectivamente, se convierte en arte.

A principios de los años cincuenta había una película italiana titulada "Los héroes del domingo" basada en el ambiente del fútbol, protagonizada por el recordado actor Raff Vallone, quien había sido futbolista profesional en el Torino. Ese título es el que viene muy adecuado y alegórico a las victorias y medallas de los remeros gallegos en el Campeonato de España de Bateles que el domingo subieron al podio.

Las cuatro banderas de campeones de España y medallas de oro las conquistaron los remeros infantiles del Club Remo Puebla: Miguel Tubío, Alvaro Villanustre, Unay Vázquez, Pablo Paz y el patrón Víctor Fernández. Los atletas del Club Remo Muros: Gabriel Romero, Luis Santos, Gabriel Fernández, Ivan Novio y la patrona Irene Lamela, ondearon la Bandera de campeones en cadetes masculino. Las chicas cadetes del Club Remo Cabana-Ferrol abanderaron un podio al copo de las gallegas y ellas se llevaron la bandera: Fátima Fernández. Marta Corral, Carla Linos, Lola Carneiro y la patrona Sofía Fraga. Y como colofón fueron las atletas del Club Remo Náutico Riveira en categoría absoluta quienes enarbolaron la Bandera de campeonas: María Iglesias, Laura Martínez, Alexandra López, Sandra Sánchez y la patrona Natalia Tubio.

Justo recordar a los equipos subcampeones de España y medalla de plata: Club Remo Ares en cadete masculino: Luis Rodríguez, Raúl Payo, Roi Rañales, Raúl Nogueras y el patrón Rodrigo Fernández. Club Remo Rianxo en cadete femenino: Uxía Castiñeiras, Adriana Vázquez, Paula Iglesias, Laura Martínezy la patrona: Inés Martís. Club Remo Vilaxoán, juvenil femenino: Ainhoa Montenegro, Tacila Tamiris, Valeria Suárez, Adriana Abalo y la patrona Alessandra Patiño. Y Club Remo Mecos en absoluto femenino: Angela Castro, Alba Gondar, Angela Fernández, Alba Meis y la patrona Estela Fieiro.

Y los tres con medalla de bronce fueron: Club Remo Chapela en cadete masculino: Enrique Fernández, Nain López, Ivan Pillado, Víctor Manuel Martínez y la patrona Olalla Martínez. Club Remo Mecos en infantil femenino: Paula Arévalo, María González, Xulia Muñoz, Natalia Torres y la patrona María Fieiro y S.D. Tirán en cadetes feminas: Lucía Verdeal, Abril Santiago, Antía Piñeiro, Eva María Paz y la patrona Nerea Mouzo.

Hubo otros once equipos que se alinearon en sus finales pero sin preseas y otros doce que compitieron en las finales para los puestos 6º al 10º. Todos ellos fueron los héroes del domingo.