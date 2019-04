"El Pontevedra no ha encontrado su mejor versión"

El técnico del conjunto madrileño comentó sus sensaciones diciendo que, "si soy sincero, no hemos perdido la esperanza nunca. Sabíamos de la dificultad de este partido y lo que conllevaba si no fuésemos capaces de ganar los tres puntos".

Respecto al Pontevedra manifestó que "es un gran equipo que venía con una serie de victorias muy buenas. El otro día viendo el triunfo ante el Bouzas hizo un gran partido y en la primera parte pudo finiquitar. Hoy (por ayer) no ha encontrado su mejor versión en ningún momento y al final ha tenido 8-10 minutos en la primera parte y este no ha sido su partido, ha sido el nuestro". Sobre si al Pontevedra le superó la ansiedad al verse por debajo en el marcador dijo que "puede ser, al final se ajustan las fechas, ellos se están jugando algo muy bonito; el año pasado lo pasaron mal y eso, quieras o no, te condiciona, pero quiero felicitar a mis jugadores que llevan mucho más trabajo encima, son mucho más fuertes y al final ya era hora de dejar la puerta a cero, y eso con un jugador menos 25 minutos".