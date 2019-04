Denis Suárez no volverá a jugar esta temporada

Denis Suárez, que está cedido por el Barcelona en el Arsenal, ha anunciado que no podrá volver a jugar esta temporada en el conjunto londinense por problemas físicos.



En un mensaje publicado en sus redes sociales, el internacional gallego anuncia su baja en lo que queda de temporada debido a "unos problemas en el pubis" que han complicado su trabajo desde el partido de la Liga Europa ante el BATE Borisov en febrero y que ahora le "obligan a parar".



"Tras varias consultas médicas, la conclusión es que no puedo seguir forzando más y he comenzado un tratamiento que es incompatible con la competición", señala.





Suárez admite que "todo el esfuerzo y sacrificio" que hizo por ir al Arsenal "no ha tenido el fruto esperado y no podéis imaginar la rabia" que siente, "pero la salud es lo primero.Agradece así mismo "a un club tan grande por confiar" en él "aunque las cosas no hayan salido como las dos partes" soñaban."Doy un paso al lado pero me quedo con los mensajes de apoyo y cariño que todos los días me habeis dedicado. Esta será mi fuerza para regresar con más ganas y determinación", concluye Denis Suárez, que a finales de enero llegó a un acuerdo con el Barcelona para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2021 y su cesión al Arsenal hasta el final de temporada, que se reservó una opción de compra al final de campaña.El gallego ha participado desde su llegada al club londinense en seis encuentros, cuatro de la Premier y dos de la Liga Europa, en los que no ha marcado gol alguno.